Личный сценарий «Соляриса» Тарковского выставили на аукцион за 4,5 миллиона рублей. Там много авторских пометок, правок и исправлений

4 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского Фото: фотохроника ТАСС.

4 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского — выдающегося русского режиссера, которым восхищались классики еще при его жизни (Ингмар Бергман) и которому по сей день без стеснения подражают современные режиссеры (Ларс Фон Триер, Стивен Содерберг, Андрей Звягинцев и др.). Событие ознаменуется массой культурных мероприятий, а Литфонд решил провести торги ценных вещей, связанных с мастером.

Вечером 25 марта в онлайн-формате пройдет аукцион Литфонда, на котором распродадут редкие рукописи, книги и фото с Тарковским.

И ключевым лотом торгов стал личный экземпляр сценария к фильму «Солярис» (1972), получившему Гран-при Каннского кинофестиваля, с многочисленными правками рукой Андрея Тарковского. Этот вариант сценария 1970 года хранился у Светланы Рыкаловой — племянницы второй жены режиссера. Она работала его помощницей на съемках в 60-70-х.

Раритет представляет из себя папку с 90 страницами рукописного и машинописного текста даже зарисовками макета станции Солярис, на которой происходит действие проекта.

Исходя из этой подробной режиссерской разработки, можно понять, что работа над проектом началась в январе 1970 года.

Примерно треть всего сценария испещрена почерком Тарковского. Есть много правок, корректировок и дописок. Почти вся роспись решения сцен на каждом листе — крупность кадров, указание объектов и технических деталей — сделана по большей части тоже его рукой.

В документе отчетливо видно, как режиссер работает над созданием вселенной Соляриса, изображением и наполнением кадра. Очень подробно прописан метраж каждого объекта — работу с Тарковским ведут соавтор сценария Фридрих Горенштейн и оператор-постановщик Вадим Юсов.

Как известно, для съемок этой картины «Мосфильм» выделил дефицитную пленку «Кодак» в очень ограниченном количестве, поэтому Тарковский с командой решил снимать сцены с одного дубля. В сценарии отражено, как тщательно выверялся каждый шаг.