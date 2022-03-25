Путин: культура отмены превратилась в отмену культуры

Владимир Путин по видеосвязи встретился с лауреатами премий в области культуры и искусств. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи встретился с лауреатами премий в области культуры и искусств. В самом начале российский лидер рассказал, что думает о травле русских за рубежом.

- Это началось не вчера. В Голливуде раз за разом выходили фильмы, где единственным победителем нацизма назывались США. А вклад Красной Армии просто взяли и отменили, - заметил президент.

Он добавил, что в Японии много лет замалчивают, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

- Либо пишут совсем чушь, мол, это сделали некие союзники. А о том, что именно США устроили эту бойню, не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить, - возмутился Путин.

На встрече вспомнили и об авторе книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Ее «отменили» за то, что не угодила «поклонникам гендерных свобод».

- Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из афиш вымарывают Чайковского и Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии, - напомнил глава страны.

В разговоре с худруком Мариинского театра Путин предложил воссоздать Дирекцию императорских театров. «Она позволяла заботиться о лучших коллективах страны, развивать их, чтобы они дополняли друг друга», - пояснил президент. Гергиев в ответ пообещал подумать, но российский лидер до этого несколько раз дал понять, что не настаивает, а именно просит оценить идею.

Музейный художник Никита Сазонов рассказал, что много лет создает семейные экспозиции для родителей с детьми. Глава страны в ответ вспомнил свою собственную семью.

- Великая русская культура истоки берет в семье. Я читал переписку своего деда со своими сыновьями, с отцом, мамой, их братьями. Так открываешь все по-другому. Дед писал - так искренне, глубоко, откровенно - с ошибками, но обращается к сыновьям на вы. Это переписка времен Великой Отечественной войны. Сейчас понимаешь, как же события отражались на судьбах людей, понимаешь, в чем истоки победы, - заметил президент.