Как похудеть раз и навсегда, научат врачи

В Центре эндокринологии открылась школа по борьбе с лишним весом

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России открылся весенне-летний сезон обучения в Школе лечения ожирения для людей, страдающих лишним весом.

В число первых студентов сезона оказались в основном женщины в возрасте от 27 до 60 лет из разных регионов страны.

– В период распространения коронавирусной инфекции именно люди с ожирением и сопутствующими состояниями оказались в группе повышенного риска, что потребовало разработки специальных мер для сохранения их здоровья и профилактики заболеваемости, – говорит руководитель целевой программы по озарению, директор «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Школы лечения ожирения изначально создавались для больных сахарным диабетом и предиабетом еще в середине 90-х годов. Тогда не хватало лекарств, и чтобы компенсировать дефицит был разработан специальный образовательный формат. С тех пор школы по борьбе с ожирением приобрели популярность и работают на регулярной основе как в московском центре эндокринологии, так и в региональных эндокринологических центрах более чем в 25 субъектах Российской Федерации.

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России открылся весенне-летний сезон обучения в Школе лечения ожирения для людей, страдающих лишним весом.

ОЖИРЕНИЕ САМО НЕ ПРОЙДЕТ

– Чтобы победить ожирение, одного желания мало. Даже очень искреннего и большого. Пациента надо именно научить бороться с лишним весом, сориентировать его на тех методиках, которые помогут стать здоровым с точки зрения процесса обмена веществ. Важнейший этап – получив первый результат, удержать сниженный вес. И здесь не обойтись без помощи квалифицированного специалиста, который сможет подкорректировать программу обучения и лечения, – уверена заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

Интенсивный курс в Школе для пациентов с избыточным весом продолжается всего двое суток. Сюда входят оптимально подобранные под каждого человека диагностические тесты, мастер-классы, психологические тренинги, реабилитационные программы и диетологические сеансы. Занятия построены по модулям, но и после интенсива пациенты продолжают оставаться в контакте с докторами. Среди педагогов – психологи и психотерапевты, эндокринологи и гастроэнтерологи, реабилитологи, сомнологи и диетологи.

– Ожирение – это не столько эстетическая проблема, сколько серьезное хроническое заболевание. Оно требует грамотного и взвешенного лечения. Нашим пациентам предстоит пройти самую настоящую марафонскую дистанцию, на которой необходимо терпение, адекватность в постановке и достижении реальных целей. В основе нашего совместного труда – не просто эффектная потеря десятков лишних килограммов за короткий промежуток времени, а кардинальное улучшение состояния здоровья, - считает ведущий научный сотрудник Отделения ожирения и патологии метаболизма, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталия Мазурина.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПИТАНИЕ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Лечение ожирения идет в несколько этапов. Первый – сбросить пять, максимум десять процентов от общей массы. Второй – удержать достигнутый вес в течение одного-двух лет и затем постепенно продвигаться дальше.

- Наши многолетние наблюдения за пациентами показывают, что при таком подходе происходит значительное снижение уровня холестерина, артериального давления, минимизация рисков развития сахарного диабета второго типа. Но главное заключается в том, чтобы вселить в пациента уверенность в своих силах и в том, что он сможет достичь намеченного результата, – делится опытом работы Наталия Мазурина. – Когда мы, так или иначе, сталкиваемся с диетой, то всегда воспринимаем ее как некое ограничение. Ведь диета, в понимании человека, это всегда кардинальный отказ от определенной пищи. Однако, на самом деле, важно подходить к задаче комплексно, без потери качества жизни.

В число первых студентов сезона оказались в основном женщины в возрасте от 27 до 60 лет из разных регионов страны.

Средиземноморская пирамида питания - отличный пример сбалансированного приема пищи. Она включает в себя практически полный набор продуктов без каких-то существенных ограничений. Но самое главное – понять причины набора веса, разобраться в природе проблемы своей полноты.

- На самом деле, влияющих на ожирение факторов множество, начиная от генетического паспорта и характера питания матери в период беременности и вплоть до особенностей природного ландшафта и климата, в котором живет человек. Именно эти тонкости мы и разбираем с пациентами и врачами на наших школах, – говорит руководитель Отдела диетологической помощи «НМИЦ эндокринологии», кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

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