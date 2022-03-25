Минобороны: спецоперация России спасла жителей Донбасса от нападения неонацистов

В ходе наступлений заблокирован Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция, начатая 24 февраля идет по строго утвержденному плану. Приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения. С этих слов открыл брифинг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

КИЕВ ГОТОВИЛ НАПАДЕНИЕ НА ДОНБАСС

Генерал-майор показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины с приказом командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. В приказах начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

- Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе. Начатая 24 февраля военная спецоперация российских Вооруженных Сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние 8 лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы, - отметил Конашенков.

ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ

Представитель Минобороны отметил, что в ходе спецоперации высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск. При планировании любых действий военнослужащие особое внимание уделяют "сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины".

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, который взял слово на брифинге отметил, что с началом специальной военной операции в течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе. Сразу было нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тысяч тонн боеприпасов.

- В ходе наступлений заблокирован Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Под контроль формирований народных милиций перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Перестали существовать военно-морские силы страны. Потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось. На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные, - перечислил Рудской.

Генерал-полковник отметил, что на данный момент крылатыми ракетами Х-101, «Калибр», «Искандер», авиационным комплексом «Кинжал» поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий.

ОТСТУПАЯ, НАЦИОНАЛИСТЫ РУШАТ МОСТЫ

В ответ украинские националисты разрушили 127 мостов и заминировали подходы к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где установлено свыше 400 якорных мин устаревших типов.

- Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов, - предупредил Рудской.

Представитель Минобороны подчеркнул, что оплотом киевского режима остаются националистические формирования, такие как «Азов», «Айдар», «Правый сектор» и другие, признанные в России террористическими организациями. Только в Мариуполе в их составе более 7 тысяч боевиков и уголовников, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве «живого щита».

Кроме того, на брифинге стало известно, что с подачи Киева, Украина стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, на которых не распространяются правила боевых действий, и они будут безжалостно уничтожаться.

Рудской уточнил, что только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. После чего в Польшу, Венгрию и Румынию сбежали 285 боевиков.

- Надеюсь, что без «Стингеров» и «Джавелинов», - отметил Рудской. - Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой.

Только российским подразделениям удалось захватить и передать народным республикам Донбасса 138 единиц ПТРК «Джавелин» и 67 гранатометов «Энлав» и другое трофейное вооружение.

ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ ПОСТАВЯТ НА НОГИ

Генерал-полковника подробно остановился на потерях украинских националистов и наемников.

- На начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 тысяч 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части ВСУ, нацгвардии и националистических формирований. В результате силовые структуры Украины в зоне ООС потеряли около 16 тысяч человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля т.г. Из них более 7 тысяч - безвозвратные потери, - пояснил он.

На брифинге стало известно, что подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождено 93% территории республики, а Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории.

К сожалению, со 2 марта выросли потери. На сегодня погибли 1 351 российских военнослужащих, а 3 825 получили ранения.

- Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса, - пообещал Рудской и отметил, что не будут отказывать гражданам России, которые пожелают принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма.

Кстати, рвутся в бой не только россияне: готовность сражаться на стороне народных республик выразили уже более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств.

Конашенков подчеркнул, что более 3,5 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.

В завершение брифинга Конашенков обратился к иностранным журналистам: "Мы видим, что несмотря на опущенный "железный занавес"информационного бойкота западных стран по отношению к Российской Федерации, правда о происходящем на Украине успешно преодолевает эти искусственные препятствия. Потому что в правде – сила".

И пообещал, что Министерство обороны России продолжит и дальше регулярно и по всем доступным каналам доводить правдивую информацию общественности о ходе и результатах проводимой специальной военной операции на Украине.

ЧТО ПОТЕРЯЛИ НЕОНАЦИСТЫ

С начала военной спецоперации Вооруженные силы Украины и нацбаты лишись:

1587 - танков и других боевых бронированных машин из 2 416.

636 - орудий и минометов из 1509.

163 - реактивних систем залпового огня из 535.

112 - самолетов из 152.

75 - вертолетов из 149.

36 - БПЛА «Байрактар ТБ2» из 35.

148 - комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» из 180.

117 - радиолокационных станций из 300.

7 - пусковых установок «Точка-У», и 85% ракет на арсеналах и в воздухе.

С началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии,

3800 противотанковых средств в том числе ПТРК «Джавелин», «Милан», «Конкурс», РПГ «Энлав», «М-72», «Панцерфауст - 3», 897 ПЗРК «Стингер» и «Игла».

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