Александр Калягин: «Неприлично покидать страну, когда стране тяжело»

Несмотря на праздничное настроение, Александр Калягин говорил о серьезных вещах Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 марта Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин дал пресс-конференцию, посвященную Международному Дню театра.

«Санкции не санкции, дождь ветер каждый год 27 марта мы отмечаем свой праздник, - с этих слов начал свою выступление народный артист. – В России этот праздник проходит в шестидесятый раз».

Несмотря на праздничное настроение, Александр Калягин заговорил о серьезных вещах. Во-первых, о зарубежных санкциях, которые не могут не отразится на жизни театра. И уже отразились. Израиль отменил гастроли Театра им.Вахтангова из-за «геополитической обстановки». Некоторые артисты в панике упаковали чемоданы и сбежали из страны. По этой причине два московских театра были вынуждены отменить спектакли с Чулпан Хаматовой. Есть еще ряд артистов, которые в основном живут за границей. А в Москву приезжают на заработки. Отменены постановки по пьесам Ивана Вырыпаева, который открыто заявил, что деньги, которые получает от государственных театров в России, намерен отправить в Киев.

- Сегодня западные страны живут под другим девизом – ненависти к России. Чайковского запрещают, наших деятелей культуры не пускают, срываются гастроли... Но нет таких санкций и никогда не будет таких санкций, которые помешали бы появлению новых талантов, талантливых людей, которые пишут пьесы, играют на сцене, ставят спектакли. Западные санкции сыграют свою роль, но эта роль - трудности временные. Все-таки в какой-то степени та логистика, которая была, будет несколько нарушена и изменена, но все равно в нашу пользу, - сказал Калягин.

Могут возникнуть временные трудности, связанными с техническим оборудованием, которое не производится в России. Но все это не сильно отразится на работе театров. Да, проведение гастролей по прежним маршрутам будет невозможно, поэтому маршруты эти изменятся: «Введенные ограничения помогут возникновению новых обменов и гастролей театров внутри страны», - считает Калягин.

Высказался Александр Александрович и по поводу отъезда актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию. Она уже там нашла работу.

- Только излишней эмоциональностью актрисы могу это оправдать. Но вообще это неприлично – покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но... неприлично, - сказал Калягин. - Я имею в виду совесть и принципы, которыми нужно руководствоваться, и других слов подобрать не могу. Люди, которые не разобрались, но тут же вынесли свое громкое решение... Это опрометчиво.

Не нужно забывать, что твое суждение влияет на людей и поклонников, это большая ответственность. Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение...