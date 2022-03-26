Самое главное, что не пролилась кровь: Ядерная угроза на Чернобыльской АЭС сошла на нет

Вся территория Чернобыльской зоны сейчас находится под контролем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С началом специальной военной операции на Украине внимание всего мира было приковано к Чернобылю. Украина отключила электроснабжение на Чернобыльской атомной станции. Это заставило весь мир содрогнуться от ужаса. Выдержит ли реактор? Работает ли система охлаждения? Не повторится ли катастрофа 1986 года, вызвавшая повышение уровня радиации далеко за пределами Украины и даже в Европе.

Указатели перед Чернобылем уже с пулевыми отверстиями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На блок посту постоянно надо быть начеку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разум помог противоборствующими сторонам найти варианты мирного решения. Ведь угроза мирового масштаба была реальна как никогда. К счастью, в Чернобыле обошлось без боевых действий. Срочно была задействована резервная электрическая линия ещё времён СССР из Белоруссии. Радиационной угрозы на сегодняшний день уже нет.

Вот пошагово, как развивались события на Чернобыльской АЭС:

Ранним утром 24 февраля совместная группировка войск Министерства обороны и Брянского ОМОНа тремя группами с трех направлений блокировали станцию. В группе был один танк и два БМП.

Одна из БМП, которая участвовала в операции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так выглядит Чернобль сегодня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Орудия танка направили на украинский блокпост. Со стороны блокпоста раздались два выстрела вверх. Возникла угрожающая пауза и тишина. Эту обстановку разрядил полковник полиции командир Брянского ОМОНа Андрей Фроленков. Он положил оружие и с поднятыми руками пошёл на переговоры.

Обстановка была такая, что надо было только договариваться. Стороны пришли к такому соглашению: украинская сторона не сдаётся, но складывает оружие. Безопасность станции поддерживается совместно обеими сторонами - российской и украинской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое главное, что не пролилась кровь! Жизни удалось сохранить, а ядерная угроза на Чернобыльской АЭС сошла на нет. Сейчас 177 украинских военнослужащих живут на ЧАЭС и питаются в столовой за счёт станции. Среди оружия, которое они сдали 4 БТРа, 1000 единиц стрелкового оружия, гранатомёты, снайперские винтовки, инфракрасные прицелы, бронежилеты и машина патронов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Российская силовая группировка на станции намного увеличилось. Первоначально она значительно уступала по численности украинской. Вся территория Чернобыльской зоны сейчас находится под контролем. В том числе и нежилой со времен Чернобыльской катастрофы город Припять.

Сейчас нет никакой техногенной и природной угрозы. Но по интернету разлетаются фейки, что вокруг Чернобыля горят леса и пожар угрожает станции. А российская сторона не пускает пожарных и МЧС к тушению этих пожаров. Это неправда. Пожаров нет.

К сожалению, времени и возможности для посещения многих объектов Чернобыльской зоны у меня не было. Но по дорогам Чернобыля активное движение транспорта. Много блок-постов. Подошел к реке Припять. Есть ли здесь Жизнь? Бросил кусочки хлеба. В мутной воде рыбка не показалось. Времени ждать просто не было, надо работать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До этого я был в Чернобыле в 1991 году и в 1996 годах. Запомнился четвёртый блок станции с торчащими из него трубами. Шокировал удручающий вид на взорвавшийся блок через кресты кладбища, расположенного неподалёку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ужасный вид был и на свалку брошенной техники, которая использовалась во время ликвидации катастрофы. Она насчитывала сотни, а может и тысячи экземпляров тракторов, машин, вездеходов и вертолётов. Ряды этой техники тянулись до горизонта. И чтобы сфотографировать этот масштаб, мне пришлось залезть на одну из электровышек. Через несколько лет это скопление радиоактивного металла куда-то пропало. То ли, в лучшем случае, ушло на переплавку, то ли распродано за гроши. Другой удручающий вид на станцию был с высотки в городе Припять. На крыше здания был огромный ржавый герб СССР. Ну побывать на этих на этих достопримечательностях сейчас не удалось.

По каналу CNN прошла новость, что лаборатория по изучению ядерных отходов в городе Чернобыле в нескольких километрах от станции разбита и растащена российскими мародерами. Срочно поехал туда. Передо мной трехэтажное здание.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нём велась научная работа, связанная с ядерными отходами, в том числе иностранными специалистами. На первом этаже лаборатория с обычными целыми колбами и пробирками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В остальных лабораториях - настоящий погром. Вся научная техника и компьютеры разбиты и валяются вверх тормашками. В большинстве компьютеров нет жёстких дисков, сейфы и металлические шкафы нараспашку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ничего нет. Они пустые. Рядом на полу валяются печати организации. В актовом зале стены, где висят портреты видных учёных, размалеванный красной краской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стой! - кричат сопровождающие нас росгвардейцы. Среди них есть и сапёры. Они первыми заходят в кабинеты и осматривают помещения. Возможно здесь есть мины-ловушки. Надо быть предельно осторожным. В один из кабинетов сапёры не пускают. Замечены подозрительные провода. Приглашают специалистов. Они осматривают. Ложная тревога, ничего опасного нет.

Среди сапёров есть и кинолог Игорь. Его овчарка Сапфир умеет искать взрывоопасные предметы. Она тщательно вынюхивает всю обстановку в комнате. Здесь чисто. Можно заходить и делать снимки.

Заходим в хозблок. Здесь огромные запасы всего, что надо учёным для работы. Здесь же большие запасы бинтов, мыла, туалетной бумаги. Во время войны эти изделия являются предметом первой необходимости. Да! И мародёры их уносят в первую очередь. А тут их в избытке ровными рядами и штабелями. На мародерство непохоже. Похоже на провокацию. Ещё в одном кабинете «мародёры» отмечали и успех операции. Остались недопитые бутылки водки. Что-то очень странно для «мародерское операции».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непривычно выглядит аварийный блок 4-й электростанции. Его всего лишь несколько лет назад замуровали бетонной полусферой иностранные специалисты. Получился своеобразный саркофаг.

Непривычно выглядит аварийный блок 4-й электростанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокруг много символов и памятников, посвящённых героическим подвигам советских людей, которые боролись с радиацией. На стене примыкающих к блоку станции огромное панно с человеческой рукой. На нем ладонь оптимистично держит символический атом на фоне поля с табуном лошадей. Сейчас это рука служит фоном для другого. На переднем плане - блокпосты российских росгвардейцев на БТРах. А на фоне символы той страшной трагедии 1986 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории станции очень много бродячих собак. Увидев человека, они бросаются к нему, издалека виляя хвостом. Люди также радуются животными, жертвуя им свой сухпай ради дружбы.