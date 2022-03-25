Известный актер вмешался в жуткий скандал с разбитым инсультом Борисом Моисеевым

Борис Моисеев. Фото ТАСС/ Сергей Савостьянов

Неделю назад разбитого инсультом Бориса Моисеева втянули в скандал. Брат певца выступил с ужасным заявлением. Он сообщил, что его родственника "потихоньку отправляют на тот свет" и якобы обобрали его квартиру. В непростую ситуацию вмешался Станислав Садальский.

Брат Бориса Моисеева выступил против директора певца Сергея Гороха. "Мне была сказана информация о том, что Горох все распродал из московской квартиры Бори, и там уже ничего нет!" - заявил мужчина. Он считает, что Горох не следит подобающим образом за состоянием 68-летнего Бориса Михайловича. А ведь артист перенес два инсульта. "Потихоньку его отправляют на тот свет. Другого мнения у меня нет", - сказал, как отрезал, обеспокоенный родственник, проживающий много лет в Канаде.

После чего и вовсе заверил - исполнитель хита "Голубая Луна" переписал элитную квартиру в центре Москвы на концертного директора. Горох поспешил заверить, что заключил с Моисеевым пожизненный договор пожизненной ренты.

На этот счет решил высказаться Станислав Садальский. "Это Борина квартира. Что хочет с ней, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь", - заявил артист.

По его словам, Горох работает директором звезды 30 лет. "Они дружат. Весь постинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом только Сергея. По моему глубокому убеждению, тот, кто рядом, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и получать должен многое", - резюмировал актер.

Напомним, Борис Моисеев один за другим перенес два инсульта и с тех пор ведет довольно уединенный образ жизни. Все эти годы рядом с ним преданный Сергей Горох. Он окружил Моисеева заботой и оградил его от назойливых фанатов.