«Мы очень благородно поступаем, могли бы и пожестче». Эксперт оценил ответные санкции Центробанка России

Центробанк ввел ограничения на капиталы недружественных стран, находящиеся в России Фото: REUTERS

ЧТО СДЕЛАЛ ЦЕНТРОБАНК

В ответ на западные санкции Центробанк ввел ограничения на капиталы недружественных стран, находящиеся в России.

«После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила по сути зеркальную меру, - сообщает на своем сайте Банк России. - Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы».

Ограничения коснулись и выплаты наших корпоративных и государственных долгов - они будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии, отметил ЦБ. Как отмечается в сообщении, по сумме эти ограничения «сопоставимы» с теми объемами российских денег, которые были заморожены западными странами, - то есть $300млрд.

ЧЕГО ЛИШАТСЯ ЗАПАДНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

- Я бы сказал, так себе мера, мы очень благородно поступаем, могли бы и пожестче, - прокомментировал ситуацию kp.ru экономист Александр Хандруев, в прошлом зампред Центробанка. - Например, мы же не арестовываем их недвижимость и другое имущество...

Чего же лишатся западные инвесторы? Как следует из сообщения ЦБ, они не смогут приобретать и продавать акции и облигации. Не говоря уже о том, чтобы вывести деньги из России. Впрочем, по мнению Хандруева, какие-то возможности для маневра у них есть.

- Им не дадут перевести за рубеж средства в иностранной валюте. А рубли — можно. Либо здесь рубли получить, - сказал эксперт.

ТЕПЕРЬ МЫ СМОЖЕМ НЕ ПЛАТИТЬ ИМ ДОЛГИ?

Как известно, у России внешний долг один из самых низких в мире.

- Но у нас достаточно весомую часть внешнего долга составляют обязательства корпоративного сектора, - пояснил Хандруев. - Это частные предприятия и коммерческие банки. Примерно три четверти внешнего долга приходится на корпоративные обязательства — это примерно 350 млрд долларов.

Теперь уже не предприятие будет решать, платить ему долг зарубежным кредиторам или нет, и в какой валюте — а правительственная комиссия. Причем не факт, что комиссия скажет: «Можете не платить». И не факт, что если уж решит заплатить, то в рублях.

- Бывают ситуации в бизнесе, когда нам выгоднее обслуживать свой долг, погашать его, нежели не платить, - говорит эксперт. - Все зависит от того, насколько корпорация завязана на внешнеэкономические связи. Например, при прочих равных условиях банковскому сектору конечно лучше иметь возможность обслуживать свой долг. Впрочем, есть обстоятельства которые выше отдельно взятого субъекта эк деятельности...

ОНИ НАМ ЗАМОРОЗИЛИ $300 МЛРД. А МЫ ИМ СКОЛЬКО?

Центробанк не назвал точную сумму подконтрольных нам иностранных денег.

- В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, - говорится на сайте ЦБ.

Но на какую конкретно, в главном банке не сообщили. Разумеется, «КП» послала запрос в Центробанк, но на момент подготовки статьи ответа мы не получили.

- Больше 300 млрд долларов? - спрашиваю у Хандруева.

- Конечно! - уверенно ответил экс-зампред Центробанка. - И в целом нам должны больше, чем мы должны.

Но точную сумму и он не смог назвать. По встречающимся в интернете оценкам общий объем иностранных инвестиций в Россию превышает $ 1 трлн.

Как бы то не было Россия последние годы была одной из наиболее привлекательных в мире стран для инвестиций. Для оценки инвестиционной привлекательности используется отношение внешнего госдолга к ВВП. Чем он меньше — тем выше привлекательность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канцелярский коллапс: Почему бумага подорожала в пять раз и когда это закончится

Обычная пачка листов А4 стоит не меньше тысячи рублей (подробности)

Эксперт — о решении Путина брать плату за газ в российской валюте: «Рубль укрепится, уровень жизни вырастет, инфляция снизится»

По словам президента, доллар и евро себя скомпрометировали (подробности)