Александр Бородай: С начала спецоперация на звонят сотни желающих отправиться добровольцами в Донбасс

«КП» задала вопросы Александру Бородаю, одному из первых руководителей ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделю назад российский президент говорил о том, что желание добровольцев из других стран приехать на защиту Донбасса стоит приветствовать.

Сейчас стало известно, что не только иностранные, но и российские добровольцы могут участвовать в спецоперации.

«КП» задала вопросы Александру Бородаю, одному из первых руководителей ДНР, ныне депутату Госдумы и главе «Союза добровольцев Донбасса».

- О каком числе добровольцев, желающих воевать на Донбассе сегодня вам известно?

- Не буду говорить о численности добровольцев зарубежных. Сирийцы, кажется, говорили о 16 тысячах. На самом деле, добровольцев из-за рубежа может приехать много больше.

- Откуда, кроме Сирии?

- Из Сирии и из других арабских стран. Есть организация, которой я руковожу. Она называется «Союз добровольцев Донбасса». И объединяет тех, кто уже воевал там в 2014-2015 годах. Общая численность их превышает 16 тысяч человек.

- Эти люди сейчас где?

- Значительная часть этих добровольцев из числа тех, кто проживал на территории Донбасса, уже там воюет. С первых дней. Среди них есть и раненые. Некоторых уже нет в живых. Есть и другие группы добровольцев. Они и под нашим контролем, и вне нашего контроля - уже на Донбассе. И участвуют в освобождении. Если говорить о «Союзе добровольцев Донбасса» - его основная часть отмобилизована и готова зайти на территорию, где проходит спецоперация. Чтобы помочь вооруженным силам. Помочь нашим братьям и товарищам из силовых структур ЛНР и ДНР.

- Так сколько таких людей?

- Речь о десятках тысяч. С начала спецоперации к нам стали поступать сотни звонков с просьбами взять людей туда добровольцами. Мы открыли прием. На сегодня резерв «Союза добровольцев Донбасса» превышает два десятка тысяч человек.

- Эти 20 тысяч добровольцев могут отправится на юго-восток в ближайшие дни?

- Сегодня не 2014-й год. Сейчас и на территории Донбасса, и на всей остальной территории, где проходит специальная операция , действую силовые структуры РФ - или республик Донбасса, во взаимодействии с россиянами. И отправка добровольцев будет осуществляться по необходимости тогда и туда, где это будет нужно.

- Добровольцы могут уже завтра прибыть под Мариуполь, Авдеевку или Северодонецк - и вступить в бой?

- Это сложно. Такое прямое участие не имеет смысла. Люди должны пройти боевое слаживание. А не так, что человек пришел в военкомат: берите меня, такого красивого. Повторю — сейчас не ситуация восьмилетней давности. Те, кто имеет опыт и хочет принять участие в спецоперации, насколько мне известно, может прийти в военкомат или к нам, в «Союз добровольцев Донбасса», и дальше будут смотреть.

- А если такой доброволец, не дай бог, погибнет в бою — он будет считаться участником боевых действий?

- Все люди с нашей стороны, которые участвуют в реальных боевых действиях, будут считаться их участниками. Со всеми сопутствующими и вытекающими.

- То есть, если человек там гибнет — его родные здесь получат помощь?

- Полагаю, да.

- Если я, несмотря на преклонный возраст, приду в военкомат — меня примут добровольцем?

- Я за военкоматы отвечать не могу. Мы общественная организация. Рекомендую проверить на себе. Попасть в зону боевых действий либо через военкомат либо через наш Союз.

- Вы сами в Москве или в Донбассе?

- И здесь, и там.

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