"Придумываю я - кривится явь": представляем поэзию Марии Леонтьевой и Павла Великжанина

Силами Арсения и Аллы появилась серия поэтических книг Single

"КП" продолжает поэтическую рубрику. На этот раз мы представляем издательство "СТиХи".

- Единственное, что можно делать, когда вокруг тебя бушует стихия — помогать, тому, кому можешь помочь и делать то, что ты умеешь делать хорошо, - говорят основатели издательства, поэты Арсений Ли и Алла Поспелова.

Арсений и Алла издают стильные поэтические сборники, наследующие традициям "библиотечки "Огонек". (Любители поэзии хорошо помнят эти бело-красные брошюрки на тридцать страничек, выпуск которых не прерывался даже во время войны!).

К сожалению, "библиотечка" приказала долго жить, но силами Арсения и Аллы появилась серия поэтических книг Single. Это маленький сборник на 50 страниц, стильно оформленный в виде конвертика для мини-пластинки.

Арсений и Алла издают стильные поэтические сборники, наследующие традициям "библиотечки "Огонек"

Мы публикуем стихотворения обладателей поэтических "синглов" Павла Великжанина и Марии Леонтьевой.

Оба - известные поэты. У обоих за плечами публикации в толстых литературных журналах, премии и даже собственные литературные студии, как у петербурженки Марии Леонтьевой.

Но Павел и Мария настолько непохожи друг на друга, что даже удивительно их совместное существование на одном литературном поле в одно и то же время. Если Великжанин наследует традициям советской поэзии с ее предельной точностью, мастерством и зримостью, то Мария - мастер полутонов, музыки и всего того, на что жаловался Евтушенко:

"Я так завидовал всегда всем тем, кто пишет непонятно и чьи стихи, как полупятна из полудыма-полульда".

Одни наши читатели любят критиковать стихи за темноту, другие - за чрезмерную ясность. Так что этим неожиданным соединением мы надеемся соблюсти гармонию.

Павел Великжанин

Есенин и Лазо

Алкоголь выходил мутноватой слезой

И не брал ни шиша.

Двое тезок-погодков, Есенин с Лазо,

Пили на брудершафт.

– Ты хоть сам, а меня-то…

– Да знаю, Серег…

– Но чего уж теперь…

И лежал на столе одинокий сырок –

Символ встреч и потерь.

– Вон Платонов Андрюха в железном гудке

Слышит ржанье коня.

Так что можем с тобой уходить налегке,

Никого не виня.

– Не напрасно твой колокол строчки литой

Загудел наверху.

Два полешка, сгорели мы, став теплотой,

А не сгнили в труху.

И один из них долго смотрел на свечу,

А другой – в потолок.

Но ключами звеня, поторопит ворчун,

Как бы ты ни толок

Водку теплую в стопке, где сложено то,

Что в себе ты носил.

Сквозь пшеничную корку Сережины сто

Поднимаются в синь

***

На минном поле паникер

Куда заметней, чем сапер:

И мельтешеньем, и финальной вспышкой.

А мы должны едва-едва

Цедить и жесты, и слова,

Чтоб не накрылось все свинцовой крышкой.

Как разминировать сердца,

Когда слюна летит с лица

В потоке нецензурных междометий?

Слова убийственней свинца,

Но все же верю до конца:

Мы справимся. И это не заметят.

Мария Леонтьева

Тризна

Лучше никого не знать, чтобы им не умирать.

Мы остались молодыми, молодыми, как тогда.

Ты глядишь сюда сквозь сон, в памяти растёт дыра.

И гудят, гудят над нами для чего-то провода.

Слушай, друг мой, приезжай, ты не верь, что не звала:

Волховстрой, вокзал, автобус, вот и свиделись, привет.

В сердце чёрная стрела, у раскопа два стола.

Ты теперь уже не с нами, ты в другой костюм одет.

Сверху мёртвые глядят, а живые смотрят вниз,

Ничего не говорите, я всё выскажу за вас.

Если под окном стоишь — веткой дерева кивни.

Мы не умерли, конечно, просто смерть попала в глаз.

Ты моргай, моргай, моргай, никого не узнавай:

Каждый, кто сюда приходит, кем угодно окажись.

А придёт твоя пора, отшуршит твоя трава,

Слово колдовское молви и землёю обернись.

Паром

Холодный воздух льётся, ледяной,

В открытое окно, сюда, снаружи.

И всё темно, темно и всё равно.

Свет мельтешит, но мрака не разрушит.

У спящего – снежинка на щеке.

У ждущего – дыханье паром белым

Идёт паромом белым по реке,

Как НЛО – придуманное тело.

Придумываю я – кривится явь.

Живое вдруг окажется отжившим,

Детали позабыв и растеряв.

Паром идёт, вода всё выше, выше, выше...