Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 марта 2022 года: Польша хочет Львов, коррида для Кустурицы, вазелин для наемников

Высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» поразили базу горючего в Калиновке под Киевом Фото: REUTERS

На суровых берегах Амура

В Хабаровске задержан местный Джеймс Бонд-лайт. Супермен-неудачник пытался слить секретную информацию украинским спецслужбам. Данный господин имел доступ к закрытой информации. И предложил разведке незалежной прикупить у него данные под грифом. В Федеральной службе безопасности уверены, что эти сведения Киев мог использовать для диверсионных акций.

Боль наемников

Очередным ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» стерли в пыль очередную базу иностранных наемников на Украине. Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион и его тренировочная база. По данным Минобороны РФ, объект разрушен полностью, большинство наемников домой своим ходом уже не вернется.

Барселона без Эмира

Украинские события аукнулись на севере Испании. Дворец каталонской музыки отложил концерт Эмира Кустурицы и его ансамбля The No Smoking Orchestra. Сербский режиссер и музыкант должен был выступить в Барселоне 30 марта. Но администрация поддалась давлению представителей украинской диаспоры Каталонии — они резко выступили против Кустурицы (известного своими симпатиями к России). Руководство дворца на всякий случай осудило Москву за спецоперацию. При том подчеркнуло, что «культура и музыка — это инструменты диалога и мира». Если что, раздвоение — признак шизофрении.

Напрасные хлопоты Токио

«Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в состав госкорпорации "Роскосмос", - заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин, — Но ограничить возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутнико-строительных фирм не получится».

Подножка от Варшавы

В соцсетях незалежной активно распространяют карту раздела Украины, которую продемонстрировало польское телевидение. На этой карте Харьков, Донецк и Одесса закрашены в цвета России. Львов указан в границах Польши. Ряд юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией. А Киев все продолжает ждать дивизии из Варшавы — вот только для чего?

Брюссель газует

В бельгийской столице прошли саммиты лидеров стран НАТО, Евросолюза и G-7. Все эти в большинстве своем заметно стареющие и стремительно лысеющие мужчины пообещали молодому и симпатичному для них президенту Украины помочь всем, чем только можно — ну, конечно, кроме закрытого неба и натовских войск. Лучшим пока выглядит обещание обеспечить Киев бесперебойным снабжением газом и электроэнергией. То есть эти господа самоуверенно обещают снабжать русофобский режим русским газом? Купленным за российские рубли? Перечитайте Зигмунда Фрейда.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вашингтон прозревает

Минфин США разрешил американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в ДНР и ЛНР. Об этом говорится в распространенной ведомством генеральной лицензии. То есть работать на этой стороне все-таки придется, а по пятницам тут не подают?

Киев сливает дизель

Высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» поразили базу горючего в Калиновке под Киевом. Так сгорела крупнейшая из остававшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, откуда ВСУ еще пытались снабжать горючим свои воинские части в центральной части страны.

Западные поставки в Луганск

ЛНР получили от российского Минобороны захваченную в боях трофейную технику. И украинскую, и иностранную. Это танки, БМП и БТР, ЗРК «Оса», а также британские гранатометы NLAW и боевые машинах Saхon. «Часть техники придется восстанавливать, а ряд образцов в полной боевой готовности», - заявили в Народной милиции республики.

Горечь потерь

Министерство обороны РФ сообщило цифры потерь за месяц проведения специальной военной операции. Россия потеряла 1351 убитыми, а 3825 участников спецоперации получили ранения. Потери украинской стороны за то же время превысили 14 тысяч убитыми и 16 тысяч раненными.