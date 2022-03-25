Бои под Киевом: Гостомельские богатыри

Александр Коц на аэродроме под Киевом. На заднем плане украинский танк Т-72АМТ, который они делали на экспорт, но что-то пошло не так, промышленных силенок не хватило, контракты были сорваны, машины остались на Украине… и достались V-группировке РФ Фото: Александр КОЦ

- Все делаем быстро – подъезжаем, выпрыгиваем из машины, скатываемся в бункер, - инструктирует провожатый.

За окном просвистывает указатель «Гостомель». Стремительно проносимся вдоль знакомого по Донбассу «пейзажа». Изуродованные снарядами деревья, искореженные здания аэродрома, вывернутые металлом наружу ангары, разбитый минометами асфальт… Машины резко тормозят у бомбоубежища, и мы быстро спускаемся вниз.

Укрепленная огневая точка Фото: Александр КОЦ

Да, умели в Советском Союзе готовиться к ядерной войне. Добротный бункер с целой системой помещений раскинулся под аэродромом центра Антонова. Чем только ни пытаются весь месяц пробить эту подземную цитадель украинские артиллеристы – бесполезно. Здесь и обитают последний месяц настоящие былинные герои специальной военной операции – десантники, высадившиеся здесь, в глубоком тылу противника, под самой столицей, в первый день конфликта.

Все – контрактники, не первый раз в деле. Все взрослые мужики Фото: Александр КОЦ

- 24 числа мы загрузились в вертолеты, на подходе по нам работали ПЗРК, крупнокалиберные пулеметы, - вспоминает один из офицеров. – Но перед нами шли боевые вертолеты, поэтому высадка прошла нормально. После захвата аэродрома сразу начался артобстрел из минометов, а к ночи пошли в наступление пехотные подразделения. Плюс их авиация – вертолеты, самолеты. Обстрел не прекращался. Но у нас все нормально было спланировано, все атаки были отражены. Да, были небольшие потери, но у них их было значительно больше. Через двое суток подошли наши колонны, здесь была создана группировка, противник был отодвинут. Никакого окружения нет, нам регулярно приходят письма из дома, посылки, личный состав выезжает передохнуть в Белоруссию.

Здесь и обитают последний месяц настоящие былинные герои специальной военной операции Фото: Александр КОЦ

- Вы ж не первый раз «замужем», есть тут какие-то особенности у противника?

- Здесь помимо регулярных формирований по нам действуют нерегулярные. После захвата пленных и досмотра убитых мы выяснили, что здесь есть иностранные частные военные компании, хорошо замотивированные, проплаченные, подготовленные и действуют из населенных пунктов. Ставят минометы во дворах, РСЗО и работают из мирного сектора. Мы стараемся обойтись минимальным ущербом и мирному населению оказываем помощь.

В первые дни здесь шел мощный артобстрел Фото: Александр КОЦ

Александр не говорит, но я знаю, что основные силы должны были подойти по земле через несколько часов после их высадки. Но встретили ожесточенное сопротивление со стороны нацбатов и подразделений теробороны. В итоге десантники на аэродроме провели двое суток в настоящем огневом аду, удерживая позиции. Это была беспрецедентная операция. Таких тактических десантов мы не осуществляли, пожалуй, с 1943 года, когда отряд моряков-добровольцев из 275 человек под командованием майора Цезаря Куникова высадился на занятом фашистами укрепленном побережье Новороссийска. Выбил немца из опорника, закрепился на плацдарме и в первую ночь отразил 18 атак. А когда стал иссякать боезапас, захватил артбатарею противника и неделю отбивал врага, пока не подошли основные силы.

На командном пункте кипит военная работа. На большие экраны выведена картинка с нескольких беспилотников, которые в режиме реального времени выдают местоположение вражеских орудий, в этот момент бьющих по аэродрому и передовым позициям десантников, ведущих бой в городе Ирпень. Топограф тут же снимает координаты и передает приданной дальнобойной артиллерии. Через считанные секунды снаряды перепахивают сначала батарею гаубиц, затем накрывают пару самоходных артиллерийских установок. Беспилотник отправляется искать новую «добычу». Никто не празднует и не ликует – боевая рутина.

Полевой госпиталь Фото: Александр КОЦ

Командир одной из групп ведет нас по своему расположению: «Здесь мы умываемся, тут спим, а это у нас баня, парилку сделали, сегодня, кстати, банный день». Из-под палатки с мощной буржуйкой, установленной в одном из помещений, идет пар. Где бы я не встречал российских десантников – баня у них есть всегда обязательно. И если положено париться сегодня, то они будут делать это с богатырским спокойствием, не взирая на планы вражеской артиллерии.

Вылезаем из «бункера» во время затишья и короткими перебежками идем на «экскурсию». «Пристрелян каждый метр» - это не метафора. Мне показывали украинскую карту, на которой аэродром разбит по пронумерованным квадратам, все координаты известны заранее, украинцев реально готовили к войне. Кругом – груды сожженной техники – и нашей, и украинской, на взлетке – вертолет Ка-52, совершивший вынужденную посадку во время высадки. В дальнем ангаре видны останки самого большого самолета в мире – Ан-225 «Мрия». Это был единственный экземпляр, способный подняться в небо.

«Пристрелян каждый метр» - это не метафора Фото: Александр КОЦ

- В первые дни здесь шел мощный артобстрел, много техники мы успели сохранить, но часть была за этим ангаром и ВСУ ударили туда, попали в «Мрию» и склад ГСМ за ней, - пояснил офицер-десантник.

Бывшие летчики «Антонова» рассказывали, что незадолго до конфликта Германия предлагала переместить самолет к себе, но Киев отказался. Сегодня группы энтузиастов на Украине выступают за учреждение международного консорциума, который бы воссоздал проект по документации. Впрочем, если она была на этом аэродроме «Антонова», то вряд ли уцелела в ходе обстрелов – украинские артиллеристы наверняка уничтожили ее вместе с «Мечтой» (Мрия – укр.).

В дальнем ангаре видны останки самого большого самолета в мире – Ан-225 «Мрия» Фото: Александр КОЦ

Чтобы у нас не возникло ощущение, будто российские войска на Гостомеле только и делают, что героически скрываются в бункере, ребята вывозят нас на позиции по периметру. Никогда бы не подумал, что БМД (боевая машина десанта – Авт.) может развивать такую скорость. По взлетной полосе мы летели не менее 80 километров в час, глядя на поднимающиеся черные столбы дыма в районе города Ирпень. «Броня» скидывает нас где-то на окраине у окопов и уносится в укрытие. Обитатели позиций встречают на удивление бодро – для людей, которые живут в окопах месяц.

Германия предлагала переместить самолет к себе, но Киев отказался Фото: Александр КОЦ

- Это укрепленная огневая точка. Тут позиция «Корда» (крупнокалиберный пулемет), здесь место для укрытия и отдыха личного состава, - показывает боец вырытую на глубине землянку и смеется, - довольно уютно.

- Как ощущение от противника?

- Подготовленный, нельзя его недооценивать. Артиллеристы бьют точно. Но настроение у нас отличное, все – контрактники, не первый раз в деле. Все взрослые мужики.

- Сам откуда?

- Из Ульяновска. передаю привет детям, жене, маме, папе. Люблю, целую, ваш я.

Добротный бункер с целой системой помещений раскинулся под аэродромом центра Антонов Фото: Александр КОЦ

Сверху методично забахало – «это наши «Грады» по ним». Затем в воздухе зашелестело – «это САУ по нам». И никакой суеты, хладнокровное спокойствие гостомельских богатырей. Которые еще не знают, что вписали себя в историю настоящего русского воинства, наравне с Баязет и Брестской крепостью или шестой и девятой ротами, если угодное. Гостомель – это наше новое место силы, место русской воинской славы.

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