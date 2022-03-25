Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко: Все идет к тому, что Украина будет разорвана

Бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«БЕРКУТ» ВЕРНУЛСЯ НА СЛУЖБУ

- До переворота в 2014 году вы были министром. Когда все случилось, пришлось уйти в отставку?

- Да, можно сказать, что я и сейчас министр. Решение о моем отстранении тогда было принято незаконно. Ведь действовала конституция 1996 года, а по ней это делает президент.

- У вас на Украине остались много знакомых, что они говорят про спецоперацию?

- Разные есть точки зрения. Украина переживает стадию гнева, когда люди не понимают, что происходит. Масса дезинформации. Тем более за восемь лет они выстроили целое министерство, которое занимается исключительно вбросами и фейками. Этот момент, конечно, надо было изучать детальнее. Прежде всего, это касается освобождаемых от укронацистов территорий.

Сейчас нужно, чтобы там начали работать новые органы власти. Их нужно возрождать и, главное, объяснять людям, зачем мы пришли. Вот в Херсоне, Мелитополе бывшие спецподразделения «Беркута» уже начали патрулировать улицы. Это очень показательный момент. Они вначале тоже сомневались – выходить ли. Люди боятся, не вернется ли старая власть, и не будет ли их преследовать.

- В России есть желающие поехать туда?

- Да, много. В том числе и сотрудников «Беркута», которые в 2014 году переехали сюда и пошли на службу в органы внутренних дел. Хотят ехать, участвовать в охране общественного порядка. Пенсионеры обращаются - силовики же в 45 выходят на пенсию, и у них бесценный опыт.

Но есть проблема. В каком статусе эти люди могут туда поехать? Госдума выносит проект закона, что участниками боевых действий будут признаны все, кто участвовал в спецоперации. А этих добровольцев признают?

В КИЕВЕ БЫЛО СТЫДНО ГОВОРИТЬ ПО-УКРАИНСКИ

- Вы как никто знаете устройство Украины. Что она из себя представляет?

- Она никогда не была целостным государством. Это кланово-олигархическая страна. Есть донецкий клан, харьковский, днепропетровский. Они начали создавать национальные батальоны (для силовой поддержки каждого клана). Например, «Азов» (запрещенная в России организация), сначала был батальоном, потом полком, а после - и партийным движением.

- Майдан-2014 подогрел разделение Украины?

- Безусловно. Потихоньку начали разрывать страну изнутри. А ведь там же много и исторической подоплеки, и геополитической, и ментальной. На востоке, юго-востоке - большое количество переселенцев, в том числе из России. Люди приезжали на заработки, на строительство заводов, шахт. Один Азовсталь в Мариуполе чего стоит.

Западная Украина всегда находилась в разных государствах: начиная от польско-литовского, заканчивая австро-венгерским. Империи распадались, она кочевала от одного государства к другому. Закарпатье - под чехами. Часть Черновицкой области – Румынии, Венгрии. Львов - Польша. Они хотят воссоединиться со своими корнями, как они считают.

А когда внешние и внутренние силы совпадают на разрыв, то страна несомненно развалится. Все к этому идет.

- По каким линиям?

- Малороссия – Харьков, Донецк, Луганск. Думаю, еще Запорожье и все побережье - от Херсона до Приднестровья. Эта часть будет явно пророссийской.

- Киев?

- Он не совсем определен. Киев традиционно был русским городом. В свое время, там даже было стыдно говорить на украинском языке. Это был признак, не в обиду сельским жителям будет сказано, малообразованности. Как будто ты выходец из сельской местности. Горожане, в большинстве своем, считали себя русскими. По крайней мере, русскоговорящими.

- Запад?

- Он и сейчас хочет в другую страну. Не удивлюсь, если они примут решение отколоться.

- Что России делать? Может присоединить Украину целиком, или отдельные части, или пусть будут независимыми?

- Для начала нужно уничтожить основу возрождения неофашизма - а это олигархия. А присоединять или нет? Тут будут играть больше геополитические факторы. Тут же Россия не с Украиной по-братски выясняют отношения, здесь другие игроки. На карте стоит очень многое.

ЦЕЛИ БИЗНЕСА И НАЦИСТОВ СОВПАЛИ

- Если в Киеве было стыдно говорить по-украински, как они стали настолько радикальны ко всему русскому?

- А украинизация там шла всегда. Даже во времена Советского Союза. Но тогда это было нормально - сохранение культуры и никакого сопротивления. А сейчас это стало насаждаться. За последние годы в Киев приехало много народа из западных областей. Плюс США это поощряли, финансировали.

- Как так получилось? Всегда же русские с украинцами нормально вместе жили.

- Это так кажется. Радикалы были всегда. Вот партия «Свобода», которую возглавлял ярый нацист Олег Тягнибок, в 2012 году стала парламентской - набрали больше 5% на выборах. Еще «Радикальная партия» с Ляшко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, или «Народный фронт» Яценюка. Там везде огромное количество радикалов.

- Кто их поддержал?

- Крупный капитал. Олигархи еще с 90-х годов были против России - «там сильный бизнес, придет и все скупит». И вот у крупного бизнеса и националистов идеи совпали. Враг определился – бизнес России.

- Как люди могли за националистами пойти?

- Долгий процесс. Сначала потихоньку объясняли, что Украина – это анти-Россия: «Если бы не москали, то украинцы бы жили замечательно». «Газ не дают дешевый». «Украинцам живется только по одной причине плохо, что мешает Россия». Потом - что Украина будет воевать с Россией и обязательно победит. А занимаются этим целые министерства.

«НИКТО НИЧЕГО ВЫПОЛНЯТЬ НЕ БУДЕТ»

- С Зеленским есть смысл договариваться?

- Он актер, играет роль, ему эту роль расписывают на каждый день. Это технология. Как на Майдане - там тоже Яценюк, Тягнибок, Кличко, Порошенко идут на переговоры с Януковичем, даже что-то подписывают, потом приходят на Майдан, а им толпа говорит: «мы этого выполнять не будем». Функция таких людей – затягивать время.

- Этим и занимается сейчас на переговорах украинская сторона?

- Никто в Киеве ничего выполнять не будет. Ну, допустим, они договорятся о чем-то, но трудно представить, что Зеленский согласится на требования, которые ему были внесены до начала спецоперации.

Попытка решить вопрос мирным путем предпринималась все 8 лет. Путин сколько раз говорил о Минских соглашениях? Они здравые, понятные. Но украинская власть не в состоянии их выполнять. Потому что они вырастили боевиков, которые им этого не дадут. Любая попытка выполнить договор с Москвой окончится сносом власти.

- Может Зеленский с его командой признать Крым и Донбасс? Это первое требование, которое Россия предъявляет к Украине.

- Только в условиях безвыходности, понимании, что уже всё.

ПЕРЕЛОМ БУДЕТ, КОГДА ПОДАВИМ СИЛЫ НА ВОСТОКЕ

- Нужно окружить Киев?

- Я считаю, что нужно уничтожить самые боеспособные подразделения. Они как раз на востоке - порядка 14,5 тысяч нацистов было в Мариуполе и вся группировка на Донбассе в целом. Это 76 тысяч человек реально готовых воевать.

Я считаю, что как только эта военная сила будет подавлена, тогда наступит перелом в принятии решений на уровне тех, кто сидит в Киеве. Но решения принимают не они, а прежде всего США и Великобритания. Но они должны осознать, что перелом наступил и пора уже по-другому выстраивать линию поведения. Но высказывать ее будет Зеленский.

- Что вообще Россия может выжать из этих переговоров?

- России нужно одно - чтобы как можно меньше было убито граждан Украины. Потери среди мирного населения России абсолютно не нужны, и она стремится их минимизировать.

БОЛЬШИНСТВО КРИКУНОВ ПЕРЕОБУЮТСЯ В ПРЫЖКЕ

- Россия уже не может отступить от своего плана?

- Я уверен, что Россия не отступит и доведет начатую кампанию до логического завершения. И тогда перелом наступит даже более глобальный, чем просто в отношениях России и Украины. Тут же вопрос о дальнейшем устройстве мира. Не зря эту тему разгоняют экономисты, политологи. Какая валюта будет вместо нефтедолларов, как будут вестись расчеты между геополитическими игроками.

- Украине нужна ментальная переделка. Как это сделать? Население отравлено нацистской идеологией и ненавистью к России.

- Это очень непростая задача. Плюс, после спецоперации будут погибшие, их семьям будет трудно это простить.

- И они будут винить в этом Россию.

- Нет сомнений. Но, думаю, в определенный момент этот тумблер все равно будет переключен. Все зависит от того где завершится спецоперация. Если на границах с Европой и заявленная денацификация произойдет, людям растолкуют, почему на самом деле погибло столько народа…

- Есть ли на Украине те, кто готов транслировать пророссийскую точку зрения?

- Часть из действующих сейчас в Украине журналистов попытаются очень быстро переобуться. Прямо в прыжке. Они будут говорить, что «нас просто не так поняли или не давали говорить правильные вещи, мы, смотрите, уже ленточку георгиевскую надеваем, мы же вообще ваши».

- Все эти политики, журналисты - от Гордона до Арестовича - которые люто ненавидят Россию, смогут жить и работать на пророссийской Украине?

- Эти - нет. Сто процентов. Зачем они будут там нужны? Они по локоть в крови, даже несмотря на то, что не брали автомат в руки. Но они будут сопротивляться до последнего. А Запад попытается из этих недобитков создать некое «правительство в изгнании», чтоб вести партизанскую войну на территории Украины. Для этого тоже есть все основания - на руках масса оружия. Вспомните бандеровцев: Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, а до 1956 года их бандформирования действовали на Западной Украине.

- То есть сбегут на запад Украины и растворятся?

- Я бы на месте России не позволил им создать еще одну Галичину.

- Много на Украине непримиримых нацистов, которых бесполезно перевоспитывать?

- Наверное, процентов 10 по всей Украине. Если будет пропаганда, в хорошем смысле, правильная работа новых властей, они не будут иметь влияния.

«ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СТАНЕТ ВТОРЫМ БАНДЕРОЙ»

- Какова судьба Зеленского? В Ростове ему, очевидно, места нет.

- Ну да, Ростов – место не для него. Хотя, у него квартира в Крыму.

Но судьба Зеленского от самого Зеленского сейчас не зависит. Она в руках спецслужб, которые его сейчас опекают.

- Чьих?

- США и Великобритании. Сейчас от него просто никто не отходит. Все зависит от того, насколько он еще нужен им как карта, которую можно разыграть. Но, думаю, он слабо подходит на роль нового Бандеры. Подыщут кого-то вместо него, а Зеленского принесут в сакральную жертву. Если повезет, даже героическую.

- Обвинят Россию, естественно.

- Безусловно. «Новичком» или еще каким-то ужасным способом его Россия «уничтожит». И об этом все больше и больше идет вбросов. Хотя, может, ему все-таки определят роль лидера «правительства в изгнании».

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