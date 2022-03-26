Военная спецоперация на Украине 26 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Российские войска на Украине продолжают проведение военной спецоперации, о которой 24 февраля объявлял президент РФ Владимир Путин. Ситуация еще остается напряженной, однако силами ДНР и ЛНР освобождены 276 населенных пунктов. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 марта 2022 года.

Минобороны России сообщило о потерях за месяц специальной военной операции. К 25 марта погибли 1 351 военнослужащий, ранения 3 825 человек Потери потери украинской стороны оцениваются следующим образом: 14 тысяч убитых и 16 тысяч раненных. Вооруженные силы России блокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая территория Запорожской областей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у нее нет данных о российских мирных жителях, которые могли бы находиться в плену на Украине.

Тем временем, власти Чехии заявила, что поддержит предложение Варшавы о направлении на Украину международной миротворческой миссии после прекращения огня в этой стране.

Американский сержант-майор "зеленых беретов" в отставке Мартин Мур заявил, что военнослужащие США проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года. По его словам, "американские учителя" оказывают помощь "армиям по всему миру в подготовке к конфликтам".

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

00:05 Байден пообещал американским десантникам в Польше, что они "своими глазами" увидят происходящее на Украине, когда "будут там". В Белом доме заявили, что США не собираются отправлять военных на Украину, эта позиция не изменилась. Возможно, речь идет об очередной оговорке американского лидера.