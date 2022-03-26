Падения, переломы, вывихи: после перенесенного ковида резко возрастает риск травм

Еще один постковидный нюанс, касающийся непосредственно опорно-двигательной системы, связан с недостатком двигательной активности или гиподинамией Фото: Shutterstock

Врачи отмечают, что после перенесенного ковида (даже если если он прошел бессимптомно) человека может преследовать постоянная усталость (астения), когда любая физическая нагрузка, даже обычная ходьба становится тяжелым испытанием. Если к этому добавляется еще и депрессивное настроение, то ситуация усугубляется. Многие в этот момент вспоминают, как им было хорошо в спортзале или во время бега в парке и пытаются резко вернуться в спорт.

- Но пациент, переболевший COVID-19, продолжает испытывать симптоматическую нагрузку на жизненно важные системы организма и после выздоровления. Физическая нагрузка в это время должна корректироваться после полноценного врачебного осмотра, - предупреждает Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс. - Ведущие научные журналы Nature и The Lancet публикуют результаты глобальных исследований, посвященных выявлению последствий COVID-19: так называемый постковидный синдром затрагивает сердечно-сосудистую, скелетно-мышечную, нервную системы и т. д. Патологии в той или иной степени были зафиксированы как у госпитализированных пациентов, так и прошедших амбулаторное лечение.

Ольга Чижевская Фото: Личный архив

ПОСЛЕ МЕСЯЦЕВ В «БЕРЛОГЕ»

Еще один постковидный нюанс, касающийся непосредственно опорно-двигательной системы, связан с недостатком двигательной активности или гиподинамией. И он особенно актуален на исходе зимы, после месяцев проведенных дома. В этот период многие из нас и без какого-либо локдауна или перевода на «домашний офис», вызванного омикроном, не спешат покидать свою «берлогу».

Но вот пришла весна, и все стремятся начать заниматься — бегать, кататься на велосипеде, кто-то вспоминает, что рядом крытый каток, и встает на коньки.

- Но в такие моменты мы, как правило, забываем или не знаем о том, что происходит с нашим телом, когда мы снижаем активность, - предупреждает эксперт.- Симметрично снижается наша выносливость и адаптивность к нагрузкам. Так называемая «атрофия от неупотребления» сильнее всего касается мышц ног. Впрочем, в нашем теле все взаимосвязано, так что на фоне ослабления фрагментов каркаса перекашивается весь опорно-двигательный аппарат.

РИСК ТРАВМ ВОЗРАСТАЕТ

Эксперты от подиатрии (раздел медицины, посвященный здоровью стоп и голени) провели масштабный опрос, в котором приняли участие несколько тысяч спортсменов-легкоатлетов. У тех из них, кто имел лабораторно подтвержденный или клинически диагностированный COVID-19, травмы происходили чаще (30,9% против 21,3%). Прямые и косвенные скелетно-мышечные последствия постковидного синдрома продолжают исследоваться.

Но в любом случае, врачи рекомендуют тем, кто только что перенес омикрон, максимально аккуратно относиться к расписанию своих тренировок и любой физической активности. Важно понимать, что, с одной стороны, спортивные занятия (особенно на свежем воздухе) несут пользу организму и ускоряют выздоровление. С другой, могут стать причиной травм. Особенно когда речь идет о и без того травматичных видах спорта, например, горные лыжи, катание на льду, хоккей.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗОЖ

- Пожалуй, всю степень коварства новой коронавирусной инфекции нам еще только предстоит узнать, - говорит Ольга Чижевская. - Риск скрытых состояний и патологий, а также появление идиопатических (необъяснимых) симптомов требуют детального врачебного обследования и прохождения ряда анализов. В частности, в компетенции подиатра проанализировать состояние опорно-двигательного аппарата и индивидуальную биомеханику стопы. Так называемый постковидный чекап позволит выявить патологии и проблемы. А любые биомеханические погрешности в опорно-двигательном аппарате, в частности, в стопе, влекут перегрузки и микротравмы по всей скелетно-мышечной системе.

Опасность микротравм в том, что, не имея болевого сопровождения (по сути сигнала тревоги), они остаются незамеченными. Однако накопительный эффект приводит к тому, что в итоге человек может столкнуться уже с серьезным повреждением: вывихом или переломом.

ПРОЙТИ «ТЕХОСМОТР»

Итак, перед тем как начать активно заниматься спортом, особенно если накануне вы перенесли ковид, необходимо обратиться к врачу. А если вы профессионально занимаетесь зимними видами спорта, то к подиатру. Он на основе диагностики опорно-двигательного аппарата поможет рассчитать, с какой скоростью можно увеличивать нагрузки. Также познакомит с комплексом упражнений для разминки и «заминки» и сориентирует при подборе экипировки (правильной обуви, спортивных стелек и т. д.).

В случае явной «разбалансировки» врач сможет изготовить индивидуальные ортезы, которые помогут исправить биомеханические проблемы и снизят риск травм. Кстати, именно такие, изготовленные индивидуально по стопе, спортивные стельки используют и члены олимпийской сборной России по зимним видам спорта.