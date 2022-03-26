Десантно-штурмовой взвод лейтенанта Ильязова уничтожил батальон неонацистов

Лейтенант Артем Гладский и Лейтенант Расим Ильязов

Наступают 31-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России передала «КП» наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. Они побеждают в смертельной игре с противником, как тому учились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня». При этом спасают тысячами мирных граждан Украины, которые бегут от киевского режима.

«Благость и милосердие потребны героям», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал солдатам, что «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови».

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ТРИ ТАНКА

Лейтенант Артем Гладский

«Танковый взвод лейтенанта Артема Гладского в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка выполнял задачу по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ходе наступления танковый взвод под командованием Артема, сосредоточенным огнем с ходу уничтожив блокпост противника и 2 долговременные огневые точки на подступах к аэродрому, прорвал оборону националистов. Продолжая наступление, танк командира подвергся обстрелу из противотанковых управляемых ракет врага.

Находясь под огнем переносных противотанковых управляемых ракетных комплексов противника, экипаж Артема Гладского продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя. В ходе боя лейтенант Гладский лично обнаружил огневые позиции противника и ответным огнем уничтожил 3 танка и 2 БМП противника и большое количество украинских националистов. Далее, развивая наступление, танковый взвод лейтенанта Гладского осуществил захват плацдарма на западной окраине аэродрома и огнем танков подавил обороняющегося противника, чем обеспечил проход основных сил российских войск. Благодаря самоотверженности лейтенанта Артема Гладского и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов».

ВЗВОДОМ УНИЧТОЖИЛ БАТАЛЬОН

Лейтенант Расим Ильязов

«Взвод командира десантно-штурмового взвода лейтенанта Расима Ильязова в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмовой бригады выполнял задачи по обороне и удержанию стратегически важных объектов, в том числе мостов. В ходе боев, несмотря на огневое воздействие националистов, Расим умело организовал и руководил обороной объектов, передавал точные координаты нахождения противника артиллерийским подразделениям и авиации, в результате чего было отражено 8 попыток националистов овладеть объектами. Результатами мужественных и слаженных действий вверенного лейтенанту Ильязову подразделения стало уничтожение 12 танков, 8 боевых машин, 1 гаубицы Д-30, вертолета МИ-8, двух минометных батарей с захватом 2 гаубиц Д-30, которые в последующем были применены против врага, и до 500 человек личного состава украинских националистов, в том числе двух корректировщиков артиллерийского и минометного огня. Умелое руководство Расимом Ильязовым подчиненным личным составом способствовало выполнению задач по овладению и удержанию стратегически важных объектов до подхода основных сил, что позволило преодолеть водную преграду и развить дальнейшее наступление на противника».

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НАЧЕКУ

Полковник Алексей Литвиненко

«Начальник регионального управления военной полиции полковник Алексей Литвиненко участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с первого дня.

Перед Алексеем Литвиненко была поставлена задача обеспечить оперативное перемещение колонн автомобильной и бронетанковой техники в заданный район. Выполнение задач осложнялось систематическими провокациями со стороны диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. Используя имеющийся опыт, ночью в условиях непосредственного соприкосновения с противником полковник Литвиненко организовал развертывание более 10 постов дорожно-комендантской службы, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было. Военнослужащие военной полиции под руководством Алексея Литвиненко в ходе обеспечения безопасности перемещения российских войск осуществляли охрану мостов через реку и на протяжении нескольких дней отбивали атаки диверсионно-разведывательных групп противника, вооруженных кочующими пулеметами, пытающиеся уничтожить их и сорвать движение наших колонн. Благодаря высокому уровню подготовки и умелому руководству подчиненными полковник Литвиненко организовал оперативное перемещение по маршрутам протяженностью более 100 км колонн из более 300 автомобилей и бронетехники российских войск. При этом благодаря профессионально организованному дорожному движению в ходе переправы через реку удалось избежать заторов автомобилей и бронетехники».

Полковник Алексей Литвиненко

На прошедшем расширенном брифинге по итогам первого этапа специальной операции по денацификации Украины официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что более 3,5 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.

ЧЕГО УСПЕЛИ ЛИШИТЬ НЕОНАЦИСТОВ ЗА МЕСЯЦ

С начала военной спецоперации Вооруженные силы Украины и нацбаты остались без:

30 000 - военнослужащих (14 000 числятся погибшими и 16 000 - ранеными) из 260 000.

1587 - танков и других боевых бронированных машин из 2 416.

636 - орудий и минометов из 1509.

163 - реактивных систем залпового огня из 535.

112 - самолетов из 152.

75 - вертолетов из 149.

36 - БПЛА «Байрактар ТБ2» из 35.

148 - комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» из 180.

117 - радиолокационных станций из 300.

7 - пусковых установок «Точка-У», и 85% ракет на арсеналах и в воздухе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

6 500 000 - мирных граждан стали жертвами нарушений прав человека на Донбассе.

14 500 - жителей Донбасса погибли за последние 8 лет от артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины.

4115 - зданий на Донбассе было разрушено из-за систематических обстрелов Вооруженных сил Украины.

55 310 - зданий на Донбассе было повреждено из-за обстрелов Вооруженными силами Украины и нацбатами.

1 451 304 - беженцев с 2014 по 2022 год были вынуждены из-за политики Киева переселиться с Донбасса в Россию.

106 946 - беженцев пересекли границу России с 18 по 23 февраля из-за массированных обстрелов со стороны Киева.

3 600 940 - мирных жителей оставались на Донбассе к 23 февраля.

17 - обстрелов мирных районов городов Донбасса зафиксировано за последние дни со стороны украинских националистов.

419 736 - беженцев, из которых 88 373 ребенка эвакуированы с Донбасса за последнюю неделю.

49 362 - автомобилей с территории Украины пересекли границу России за месяц спецоперации.

9000 - иностранных граждан российские военные эвакуировали домой без помощи украинских властей.

5043 - тонны предметов первой необходимости и продуктов доставлены российскими военнослужащими в украинские города, чтобы обеспечить мирных жителей трехразовым питанием.

276 - населенных пунктов освобождены от украинской армии и нацбатов за время спецоперации.