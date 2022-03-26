«Иконостас Евросоюза», бандеровские учебники и личные подарки Зеленского. Как Украина «перепрошивала» своих детей

Влад из Полтавы, уехал в Донецк в 2014 -м, летом. Об украинском свидомизме и его метастазах Влад знает все Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как отделить Рязанскую область?

Начальную школу в поселке Талаковка накрыла украинская артиллерия недели три назад. «Азовцы» или регулярная армия Украины (разницы между ними немного, уж поверьте), не упираясь особо, бросили свой погранпереход «Пищевик» и начали втягиваться в Мариуполь. Благо, до него оставалось километров десять открытых полей и пологих холмов – не зацепишься. После обстрела школа лишилась всех окон и пары кабинетов на втором этаже, где вместо потолков теперь небо.

Два завзятых книголюба, спецкор kp.ru и его товарищ Влад Евтушенко, увлеченно роются в библиотечных завалах школы в Талаковке. Влад из Полтавы, уехал в Донецк в 2014 -м, летом. Как говорит мне, «совершил самый главный поступок в своей жизни». Воевал, в том числе и в Донецком аэропорту, был ранен. Военкорствовал на республиканском телеканале и как только началась спецоперация, вернулся на контракт в свой батальон «Восток». Об украинском свидомизме: и его метастазах Влад знает все, формулируя точные определения:

- Понимаешь, Дима, если Рязанскую область отделить от России на 30 лет, и все эти годы рассказывать рязанцам об их исключительности, о злых и коварных московитах, что получится по итогам?

Ответа Влад не ждет. Ответ понятен. Где-то за школой, в степи, качает землю батарея нашей тяжелой артиллерии. Школа вздрагивает и сыпет на землю остатки давно разбитых окон.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Влад берет со стеллажа у входа брошюру: «Яка нацiональна iдея украiнцiв». Без знака вопроса, это утверждение. Влад хорошо знал украинский язык, но 8 лет войны слегка вытеснили эти знания многими печалями. Чуть запинаясь, он читает мне вслух:

«Служение международным организациям, славянским союзам, русофильским братствам, это продажа и предательство своего народа среди которого живут такие антипатриоты. Хочешь служить россиянам – едь в Россию, хочешь служить ж..дам – едь в Израиль…». Влад захлопывает брошюру, с обратной стороны обложки два фото. Цветной снимок, современный – нарядная малороссийская беленая хатенка подписана: «Украинская хата». А ниже, унылый черной-белый снимок начала 20 века, большая поморская изба из серой лиственницы. На фасаде сушатся какие-то рваные шкуры и дырявые портки. Подпись: «Русская изба». Все четко и понятно, как в «Майн кампф», только с картинками. И главное, украинская идея понятна и на чем она базируется – на русофобии.

«Яка нацiональна iдея украiнцiв». Без знака вопроса, это утверждение Фото: Дмитрий СТЕШИН

Смотрю выходные данные – Киев, 2014 год, третье переиздание, библиотечный штамп и номер в каталоге, не отвертишься.

Было бы любопытно посмотреть на этого библиотекаря, но школа пуста. Вообще учителя и директор куда-то подевались и правильно сделали. Вот только где школа в Талаковке теперь возьмет новых преподавателей?

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жаба пропаганды

По моему разумению, старые преподаватели были всего лишь аватарами международных организаций, фондов и НКО. Конторы эти, обсели несчастную талаковскую школу, как мухи арбуз. На входе, под чинной табличкой уставного советского образца, целая икебана из табличек мельче, которые как бы говорят каждому входящему: «все под нашим контролем». И на половине кабинетов тоже самое – ЮНИСЕФ, Комиссия ООН по правам беженцев, IСТОК, USAID (Агентство США по международному развитию, их, кстати, вышвырнули из России), вездесущее ОБСЕ, какие-то корявые транскрипции «Сейв зе чилдрен Интернешнл в Украине»… На двери какого-то кабинета табличка с логотипом USAID – «Дружный простор для каждого», а под ней корявая подпись черным маркером, ее оставил наш сапер: «Проверено». Раз проверено, то мы заходим. В кабинете все засыпано штукатуркой и бетонной пылью, выдергиваю из пачки книжечку «Основы толерантности». Влад спрашивает меня:

- Слушай, а как все это сочетается, бандеровская, людоедская литература в библиотеке и вот эти сахарные сопли про терпимость?

Я не знаю, что ответить Владу.

На входе, под чинной табличкой уставного советского образца, целая икебана из табличек мельче Фото: Дмитрий СТЕШИН

В холле на центральном входе в школу мы натыкаемся на любовно оформленный стенд… нет, стенд слишком жалкое слово, скорее это иконостас Евросоюза. «Я – европеец» - написано синим, а ниже, желтым: «Я – украинец». Дальше, этапы перемог Украины на «европейском шляхе» начиная с 1991 года. Перемогли, нечего сказать. Во двор школы, куда мы спрятали нашу машину от вероятного обстрела, заезжает фронтовой микроавтобус с дырками от осколков, половины стекол нет. Из «бусика» выпрыгивают бравые молодцы:

- Мужики, здесь отдел МГБ (Министерство государственной безопасности, – корр.)? Надо пленного сдать на допрос.

Дмитрий Стешин обследует школу Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы заглядываем в микроавтобус. Там сидит юноша с испуганными глазками-бусинками, как у нашкодившего мышонка. Под носом у него еще ни разу не бритые «усики девственника». Одежда с чужого плеча, явно женская жилетка-пуховик, джинсы и расшлепанные, давно не чищенные армейские берцы. Боец объясняет нам:

- Из Мариуполя вышел. На брошенных дачах прятался, гаденыш, за едой выполз, тут мы его и отловили.

- Можно с ним поговорить? Мы журналисты.

- Пока нельзя. А вы сами-то, чего тут делаете?

- Укропскую пропаганду собираем.

- Ааа. А вон она сидит, пропаганда, притихла, жаба! С..ка, такой город развалили, мрази! Ладно, пока, мы поехали.

Автобус с ревом уносится, прыгая по мелким воронкам от минометных мин.

«Немецко-советская война»

Следующая школа, куда мы забрели, в поселке Володарский (после «декоммунизации» – Никольское), находится строго с другой стороны Мариуполя. И здесь уже чувствуется «цивилизация». Школа выкрашена в патриотические «жовто-блакитные» цвета и сейчас в ней разместили беженцев из города. Люди спят на каждом свободном метре. Чтобы попасть в библиотеку, нам пришлось двигать матрас, на котором лежал не очень довольный дымчатый котенок по кличке БТР. Но, внутри мы нашли искомое – учебники для старших классов. И сложилась общая картина перепрограммирования детей. В начальных классах, как и в классических сектах, «бомбардировка любовью» от международных организаций. И они не жадничали, мы это видели в Талаковке. Столько дорогих конструкторов, да просто дорогих иностранных красок, клея, пластилина, не будет даже у ребенка из обеспеченной московской семьи. И ведь это обычная, деревенская школа! Есть такая расхожая поговорка: «отец не тот, кто зачал, а кто воспитал». В ней есть рациональное зерно. Судя по учебным пособиям, России, для младшеклассников, как бы не существует. Там, в России, даже язык другой! А язык, это самый важный критерий для самоидентификации. Вы уже догадались, что учебников на русском языке мы не нашли ни в Никольском-Володарском, ни в Талаковке. Только на мове.

Но в классах старших уже начинается конкретика. Учебник «Защитник отчизны», для 10 класса, издание 2018 года, разделы «Военной доктрины Украины», первый пункт:

«Российская Федерация определяется военным противником Украины».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С врагами определились. Дальше идет история вооруженных сил Украины. В главе «История Киевской Руси», собственно слово «Киев» встречается один раз. Автор М.Р.Гнатюк напирает на Галицко-Волынские дела и некую Галицко-Волынскую державу. К сожалению, совершенно захиревшую к 1340 году. И настоящая услада автора, это новейшая история – какая-то выдуманная самостийная Карпатская Сечь, кончившаяся в 1945 и примерно тогда же удавленная УПА. Про украинскую дивизию СС на службе Гитлера нет ни слова. Но есть картинка с бравым молодцем, насадившем на штык каких-то невнятных злодеев. И подпись: «За что борются украинские повстанцы? Ни за Сталина, ни за Суворова, ни за Гитлера на разум хворого. За Украину, за безмежную, от Фрица и Йоськи незалежную!». Со следующей страницы, как-то виновато улыбался легендарный советский летчик Кожедуб. Он попал в раздел «Украина в немецко-советской войне». Я долго вдумывался в это словосочетание, пытался постичь его отстраненный смысл. И не мог. Мешали девять миллионов украинцев, погибших в Великую Отечественную. Не сходилось.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Личный подарок Зеленского

Мы увлеченно копались в учебниках, пока не услышали, как за дверью стали отодвигать матрас с котенком и в читальный зал ворвалась встревоженная библиотекарь Наташа. Кто-то сообщил ей, что вооруженные люди грабят библиотеку. Разумом, Наташа понимала, что люди, грабящие библиотеку, не могут быть совсем уж плохими. А когда женщина узнала, что нам нужно посмотреть на «бандеровские книги», совершенно успокоилась. Но, предупредила строго:

- Мне нужно составить ведомость для списания. Художественную литературу могу и так отдать, ее все равно никто не читает…

Библиотекарь Наташа Фото: Дмитрий СТЕШИН

Немного поговорили о детях и мобильниках, в которых они теперь живут. Историей не интересуются. Любопытно, что по словам Наташи, этот поселок основал ее прапрапрадед Иосиф Гладкий, из беглых староверов, ушедших не в леса, а в дикую степь. Он и построил здесь хутор Гладкий. Не было оснований Наташе не верить, поэтому ее слова получили особый вес. В историческом контексте. И я спросил библиотекаря:

- О будущем думали?

Наташа прямо завибрировала:

- Конечно! У меня сын растет, будущий хирург. Военным врачом будет наверное…

Я не согласился категорически:

- Почему? Конфликт закончится. И вот эти книги окончательно станут не нужными, все поменяется.

- Скорее бы. Света нет, газа нет. Последнюю зарплату в марте уже не заплатили, еды купить не можем. Мой отец, он инвалид, всю жизнь служил в Советской армии, ракетчиком, последнюю пенсию тоже не уже получил. Но он уже перерегистрировался, как пенсионер, надеюсь, Россия его не обидит.

- Украина вернется?

Наташа как-то сжалась от этого вопроса:

- Мы не хотим, чтобы возвращалась Украина. Мы хотим как раньше, при Советском Союзе. Я Москву не видела, вообще можно будет ездить по другим городам и не бояться ничего!

На прощание, Наташа вынесла нам три шикарных книги комиксов «Противостояние. Красный террор». И пояснила:

- Личный подарок Зеленского каждой украинской школе.

Графика была просто потрясающей. Содержание – по всем канонам шизофренически-инфантильной «марвеловской вселенной». Супергерой с чубом, в шароварах и гуцульской душегрейке был вооружен секирой, украшенной рунами. И лихо побивал ею комиссаров в буденновках с красными звездами. За то что комиссары эти жгли огнеметами украинские хаты. Причем все комиссары и красная солдатня были с подчеркнуто дегенеративными лицами, но говорили по-русски (я сначала даже обрадовался), а все прочие громадяне – строго на державной мове. Для непонятливых. Сразу видно, кто у нас гад и злодей.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Вы не поверите, - удивила нас Наташа-библиотекарь, - эти книги никто не читал. Историю и «Защиту отчизны» читали, это обязательные предметы. А вот эти – нет.

Действительно, страницы у комиксов были слипшимися, еще с типографии. Наташа не сказала, но я предположил – она эти подарки Зеленского просто засунула куда подальше, куда не доберется даже самый любопытный ребенок. Спасла чьи-то детские души. А это уже немало в такие злые времена…

*Свидомые (укр. свiдомi от польск. swiadomi — «сознательные») или национально-свидомые; иногда свидоми ты — укоренившееся за постсоветское время прозвище украинских националистов.

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