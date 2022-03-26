Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

28 марта временно прекращается движение высокоскоростных поездов Allegro по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки
Фото: Артем КИЛЬКИН
Государственный оператор железных дорог Финляндии VR Group, сообщил, что с понедельника, 28 марта временно прекращается движение высокоскоростных поездов Allegro по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки.
Сроки возобновления сообщения пока не называются.
По словам министра по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Титти Туппурайнен, до последнего времени поезда продолжали выполнять рейсы в связи с тем, что в России оставались граждане Финляндии, и власти страны хотели дать им возможность выехать.
– Ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника, – завила Туппурайнен.
Она также добавила, что на сегодняшний день в России осталось очень мало финнов.
Интересный факт: еще в середине марта крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщил о якобы толпах граждан России, прибывающих на вокзал в Хельсинки в попытке навсегда уехать из России. И русских, выходящих из поезда, встречали тюльпанами, в знак того, что финны не испытывают к ним вражды и приветствуют убежавших из соседней страны. Более того, компания VR обещала увеличить количество рейсов Allegro между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии, чтобы вывезти всех желающих уехать. Но, видимо, их было не так много, как об этом рассказывали, поскольку за две недели все желающие кончились.