Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

28 марта временно прекращается движение высокоскоростных поездов Allegro по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственный оператор железных дорог Финляндии VR Group, сообщил, что с понедельника, 28 марта временно прекращается движение высокоскоростных поездов Allegro по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки.

Сроки возобновления сообщения пока не называются.

По словам министра по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Титти Туппурайнен, до последнего времени поезда продолжали выполнять рейсы в связи с тем, что в России оставались граждане Финляндии, и власти страны хотели дать им возможность выехать.

– Ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника, – завила Туппурайнен.

Она также добавила, что на сегодняшний день в России осталось очень мало финнов.

Интересный факт: еще в середине марта крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщил о якобы толпах граждан России, прибывающих на вокзал в Хельсинки в попытке навсегда уехать из России. И русских, выходящих из поезда, встречали тюльпанами, в знак того, что финны не испытывают к ним вражды и приветствуют убежавших из соседней страны. Более того, компания VR обещала увеличить количество рейсов Allegro между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии, чтобы вывезти всех желающих уехать. Но, видимо, их было не так много, как об этом рассказывали, поскольку за две недели все желающие кончились.