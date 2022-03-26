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В мире26 марта 2022 5:12

Байден в очередной раз оговорился и вызвал переполох в Европе

В своей речи президент США «намекнул» на возможную отправку американских войск на Украину
Юрий МАЙБОРОДА
Неоднозначную фразу Байден произнес во время выступления перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками

Неоднозначную фразу Байден произнес во время выступления перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками

Фото: REUTERS

Оговорки президента США Джо Байдена давно стали притчей во языцех. Особенно те, которые касаются Украины, жадно ловящей каждый звук со стороны заокеанских хозяев.

Вот и на этот раз, стоило Байдену обронить непонятное высказывание на выступлении перед военными, как украинские СМИ и Интернет-ресурсы подхватили вылетевшее слово и начали трактовать его себе на пользу.

Неоднозначную фразу Байден произнес во время выступления перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками, говоря о сопротивлении украинских войск во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

– Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там, – сказал глава Белого дома.

Услышав эти слова, украинские ресурсы начали тиражировать информацию о том, что это вовсе не оговорка, и в самом ближайшем будущем на помощь украинцам придут американские военные.

В США, как ни странно, на это заявление Байдена тоже обратили внимание – оно вызвало довольно бурное обсуждение в соцсетях. Однако большинство комментаторов пришли к выводу, что это все же не более чем очередная оговорка, вызванная усталостью немолодого президента.

Вскоре остатки слухов развеяла пресс-служба Белого дома, еще раз напомнившая, что позиция США относительно вмешательства в украинский конфликт неизменна, и никаких планов отправки контингента на Украину нет.

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