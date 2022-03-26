Байден в очередной раз оговорился и вызвал переполох в Европе

Неоднозначную фразу Байден произнес во время выступления перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками Фото: REUTERS

Оговорки президента США Джо Байдена давно стали притчей во языцех. Особенно те, которые касаются Украины, жадно ловящей каждый звук со стороны заокеанских хозяев.

Вот и на этот раз, стоило Байдену обронить непонятное высказывание на выступлении перед военными, как украинские СМИ и Интернет-ресурсы подхватили вылетевшее слово и начали трактовать его себе на пользу.

Неоднозначную фразу Байден произнес во время выступления перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками, говоря о сопротивлении украинских войск во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

– Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там, – сказал глава Белого дома.

Услышав эти слова, украинские ресурсы начали тиражировать информацию о том, что это вовсе не оговорка, и в самом ближайшем будущем на помощь украинцам придут американские военные.

В США, как ни странно, на это заявление Байдена тоже обратили внимание – оно вызвало довольно бурное обсуждение в соцсетях. Однако большинство комментаторов пришли к выводу, что это все же не более чем очередная оговорка, вызванная усталостью немолодого президента.

Вскоре остатки слухов развеяла пресс-служба Белого дома, еще раз напомнившая, что позиция США относительно вмешательства в украинский конфликт неизменна, и никаких планов отправки контингента на Украину нет.