В Конго власти отказываются выплачивать пенсию учителям

Педагог говорит, что он бы с радостью давно ушел на заслуженный отдых, если бы только был уверен в том, что ему не придется голодать Фото: EAST NEWS

В Демократической Республике Конго работают самые пожилые учителя в мире: педагоги в возрасте 70, 80 и даже 90 лет не могут уйти на заслуженный отдых, потому что им не на что будет жить – государство отказывается платить им пенсию.

По оценкам конголезского Министерства государственной службы, 350 тысяч бюджетников имеют право на пособие по старости, но продолжают работать и жить на одну зарплату. По словам министра Жан-Пьеа Лио, 14000 человек из этого числа - старше 90 лет, а 256 - и вовсе долгожители. Самому старшему из них— 110 лет.

- Свою преподавательскую деятельность я начал в 1968 году, - рассказывает 84-летний учитель начальных классов Баярд Кумвимба Дюба. – Свою работу люблю, но я на пределе возможностей.

Педагог говорит, что он бы с радостью давно ушел на заслуженный отдых, если бы только был уверен в том, что ему не придется голодать, и будет, чем оплачивать счета за воду и свет. Сейчас Дюба зарабатывает в месяц 370 тысяч конголезских франков ($150).

- Я мечтаю о пенсии, но мне хочется уйти с работы достойно, - говорит пожилой учитель.

В 2016 году в Конго приняли закон, согласно которому на пенсию могут уйти те, кому исполнилось 65 лет, и чей рабочий стаж в образовательной сфере составляет 35 лет. Но на деле закон не работает.

Франсуаза Юмба Митвеле начала преподавать в 1962 году. Сейчас она - директор начальной школы, в этом году женщине исполнилось 78 лет. Как и Баярд, она устала, но продолжает работать, потому что ждет начала пенсионных выплат.

Как сообщил директор конголезского Исследовательского института прав человека Хуберт Тшисвака, защищающий права пенсионеров, каждый министр обещает разобраться с пенсиями, а время идет, и старики умирают в нищете, причем нередко – в школьных стенах.