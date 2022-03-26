Вучич назвал причины отказа Сербии от антироссийских санкций

Говоря о принципах, Вучич напомнил, что Россия – единственная страна, которая поддерживала Сербию в Совете Безопасности ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения объяснил позицию своей страны в вопросе антироссийских санкций. По словам политика, существует три основные причины подобного решения - принцип взаимности, Косово и газ.

Говоря о принципах, Вучич напомнил, что Россия – единственная страна, которая поддерживала Сербию в Совете Безопасности ООН, в частности – ветировала резолюцию 2015 года, в которой сербы провозглашались геноцидным народом.

Кроме того, политик уверен, что без России сербским властям будет крайне тяжело защитить свою конституцию и территориальную целостность.

– Мой вопрос, звучит так: что мы будем делать в Совбезе ООН, когда встанет вопрос Косово и Метохии, по какой цене мы получим газ и как сказать тем, кто никогда не вводил против нас санкции – мы вводим их против вас,– объяснил свою позицию Вучич.

Не забыл политик и об экономической составляющей дружбы с Россией, а именно – о поставках газа. В отличие от большинства стран Европы, Сербия по условиям прошлогоднего контракта с «Газпромом» получает голубое топливо по цене $270 за тысячу кубометров. Кстати, накануне руководитель компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что страна нуждается в подписании нового договора с Россией на 10 лет.

– Я думаю, что мы приняли самое справедливое и лучшее для нас решение, – подытожил Вучич.