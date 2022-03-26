Ни яхты, ни самолета: Миллиардер Петр Авен пожаловался на трудности

Авен, имеющий кроме российского еще и латвийское гражданство, живет в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Петр Авен попал в список т.н. российских олигархов, против которых Запад ввел персональные санкции.

Авен, имеющий кроме российского еще и латвийское гражданство, живет в Лондоне, где спустя месяц после того, как ЕС счел его «лицом, которое активно поддерживало материально или финансово и получало выгоду от российских руководителей за аннексии. Крыма и дестабилизацию Украины», дал интервью Financial Times.

Он заявил, что его бизнес разрушен из-за того, что британские власти «отреагировали на его предполагаемые связи с Кремлем». Сейчас активы и банковские счета Авена заморожены. Ограничения наложены и на его двухуровневую квартиру в престижном лондонском районе, а также особняк в пригороде британской столицы, являющийся сокровищницей произведений искусства, которые Авен давно коллекционирует.

Авен, состояние которого в недавнем прошлом составляло 4,5 млрд. фунтов стерлингов, сейчас не знает – сможет ли он оплатить счета за коммунальные услуги, которые придут в следующем месяце. Но признается, что какой-то запас наличных денег у его семьи имеется. Понимая, что персональные санкции против него будут объявлены, Авен попросил супругу снять как можно больше фунтов в лондонских банкоматах.

А пока же он задается вопросом – можно ли ему нанять уборщицу и водителя, или санкции запрещают ему это? «Мы не понимаем, как выжить», - пожаловался он журналистам, заодно сообщим им, что никогда не имел ни яхты, ни собственного самолета, а собранную коллекцию произведений искусства намеревался передать одному из ведущих музеев Великобритании.

Кроме того, Авену грозит высылка из Великобритании, но он хотел бы остаться в Лондоне вместе с женой и восьмилетним ребенком.

Бизнесмен намерен оспорить введенные против него рестрикции, считая их необоснованными. Но не возлагает надежды на быстрое разрешение неожиданной проблемы.

В интервью он особо подчеркнул, что не является приближенным к Кремлю, не отрицая, что встречался с российским президентом. «Это странно – стать объектом санкций только за то, что ты встречаешься с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. На встречах с Путиным я представлял «Альфа-групп», а не себя», - говорит он.

Но Авен уже побеждал в британских судах: вместе с Романом Абрамовичем он подал иск на одно из английских издательств, выпустившим в свет книгу, в которой была приведена недостоверная и порочащая информация. Суд удовлетворил требования истцов.