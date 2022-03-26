Как спасти деньги от инфляции: Три проверенных совета

Пока банки предлагают хорошие ставки по вкладам, этим надо пользоваться. Сейчас они дают 20% годовых и более Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ситуации шторма принимать решения сложно. Предсказать, что будет с экономикой дальше, не возьмется никто. Мы боимся за сбережения, но не знаем, что делать, чтобы их обезопасить. Кто-то бежит снимать наличные из банкомата, а кто-то скупает все подряд, опасаясь, что все накопления съест инфляция. Даем несколько рекомендаций, как снизить вероятность ошибок и потерь.

1. Свободные средства – под процент

Рост цен точно будет. И повыше, чем в прошлые годы. Средний прогноз большинства аналитиков – 20 – 25% годовых.

В этих условиях самое неразумное поведение – держать деньги под подушкой, матрасом или в другом «надежном» месте. Если хранить наличные рубли дома, только за этот год их покупательская способность может опуститься на четверть. Пока банки предлагают хорошие ставки по вкладам, этим надо пользоваться. Сейчас они дают 20% годовых и более - это позволит компенсировать рост цен. Хотя бы частично.

Совет «КП»

Если у вас уже есть вклад, в большинстве случаев его будет выгодно переоформить. Ставки в банках прошлым летом и осенью были в четыре раза ниже. В каждом случае расчет индивидуальный. Но в среднем, если вы открыли вклад в августе или позже, значит есть смысл закрыть его (даже с потерей процентов) и открыть новый. Так заработаете больше. Но все индивидуально: вооружитесь калькулятором и подсчитайте, будет ли выгода в вашем случае.

2. Кредиты досрочно не гасите

У многих возникает желание погасить долги. Мол, пока деньги хоть что-то стоят, лучше погасить все долги и встретить кризис без кредитов. Простая математика против такой стратегии. Высокая инфляция — идеальная ситуация для заемщиков. Ставки по действующим кредитам остались на прежнем уровне. Пересматривать их банк не имеет права.

Во-первых, при этом тело долга съедается растущими ценами с более высокой скоростью, чем раньше. В таких условиях нет смысла пытаться избавиться от долга как можно быстрее. Наоборот, время работает на вас.

Во-вторых, так безопаснее. В любой кризис лучше входить с какой-то заначкой. Особенно, если помимо текущих бытовых расходов у вас есть обязательства перед банком.

Совет «КП»

Даже если у вас есть свободная сумма денег, которую можно было бы отправить на досрочное погашение, повремените. Их логичнее держать под 20% годовых, а ипотеку, полученную под более низкий процент, гасить по графику — без дополнительных взносов. Как только ставки по вкладам станут ниже, чем ваш процент по кредиту, тогда будет смысл снять накопленную сумму и отправить на досрочное погашение.

3. Защитите главные ценности

Страховка - это то, о чем большинство россиян постоянно забывают. Точнее не хотят тратить лишние деньги, надеясь на лучшее или на авось. А вот и зря.

- Я страховой маньяк. У меня есть полисы на все случаи жизни. А все потому, что у меня как-то раз случились все неприятности, которые только возможны. И происходят они обычно в тот момент, когда их совсем не ждешь, - рассказал мне один знакомый бизнесмен.

Коллекционировать полисы, наверное, нет смысла. А вот защитить главные активы семьи было бы вполне разумно. Во-первых, жизнь и здоровье кормильца, потому что от этого зависят текущие доходы. Во-вторых, самое важное имущество: дом, квартиру или машину.

Совет «КП»

Выбирайте страховщиков с максимально высоким рейтингом. Это увеличивает вероятность, что компания выполнит свои обязательства. Полис нужен не для галочки, а для снижения рисков и возмещения возможных убытков в будущем.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А вдруг банки обанкротятся?

Не будем скрывать, такое может произойти. Какие-то банки не справятся с трудностями. Так было в каждый кризис. Но вкладчикам не стоит беспокоиться. В России работает система страхования вкладов. В случае банкротства клиентам возместят потери(максимум — 1,4 млн рублей). Главное - держать в одном банке не более этих самых 1,4 млн.

КСТАТИ

Почему выросли цены и что будет дальше

Если верить данным Росстата, с начала года инфляция в стране превысила 6%. Причин для этого было несколько. Во-первых, курс доллара. Он поднялся на треть - с 75 до 100 рублей. Доля импорта в нашей экономике большая. Вот цены и выросли. Во-вторых, люди кинулись сметать с полок некоторые товары.

- Ускорение инфляции было вызвано ажиотажным спросом. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний и ослабления рубля. Кроме того, скупали продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар, - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ускорение инфляции было вызвано ажиотажным спросом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По ее словам, большая часть продовольственных товаров производится в России, из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно. По мере снижения ажиотажа цены нормализуются. А некоторые товары могут и вовсе подешеветь.

Во-первых, мука и хлеб. Они могут стать качественнее и доступнее. Правительство ввело частичные ограничения на поставки зерна за рубеж. Это приведет к тому, что больше хорошего сырья будет оставаться внутри страны. И чем больше предложение, тем ниже цены.

Во-вторых, автомобильное топливо. Эмбарго на поставки энергоносителей Европа пока не вводила. Тем не менее часть покупателей отказались от российской нефти по собственной инициативе. Это сократило поставки за рубеж на треть. При этом резко остановить производство невозможно. Лишняя нефть пошла на внутренний рынок. В первой половине марта розничные цены на бензин упали на символические 0,1%. И хотя резкого падения ждать не стоит, топливо должно стать подешевле.

В-третьих, сахар. Этим продуктом мы обеспечиваем себя полностью. И даже поставляем на экспорт. До конца лета власти ввели ограничения на поставки за рубеж. Это позволит как минимум сохранить цену на одном уровне. А как максимум – чуть снизить ее.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕСТЬ

Во что еще вложиться, кроме депозита

Главное правило финансистов – держать накопления в разных активах. Угадать, что вырастет сильнее всего, - сродни выигрышу в лотерею. Счастливчики, конечно, есть. Но вкладывать все деньги во что-то одно слишком рискованно. Лучше распределять риски. Особенно в нынешней, очень непонятной ситуации.

Дать универсальный совет невозможно. У каждого из нас разный доход, разный объем сбережений, разные финансовые цели. Но сбалансированный подход такой. Примерно половину денег лучше разместить в самом консервативном инструменте – банковском вкладе. А оставшуюся сумму можно распределить так.

1. Китайский юань

Наша экономика точно поворачивается на Восток. Доллары и евро, конечно, остаются мировыми валютами. И если они остались в заначке – хорошо. Если нет, то нет смысла переживать. Свет клином на них не сошелся. Есть более доходные валюты. К примеру, китайский юань за последние 10 лет подорожал по отношению к рублю в четыре раза. А за последние пять лет обогнал даже доллар – на 8%. При этом китайская экономика остается растущей, а вклады в юанях приносят до 5 – 8% годовых.

2. Золото

Недавно правительство отменило налог на покупку слитков в 20%. И золото снова стало привлекательным для частных инвесторов. Этот металл можно купить как в физическом виде, так и в виртуальном. В первом случае придется заплатить 10% комиссии банку, но можно любоваться своими слитками и монетами. Во втором на руки ничего не дадут, но комиссия будет минимальной – около 1%. Есть шанс, что золото будет дорожать. Центробанки многих стран хотят отказываться от гособлигаций США и наращивать долю золота в резервах, чтобы не попасть под гнет американских санкций.

Недавно правительство отменило налог на покупку слитков в 20%. И золото снова стало привлекательным для частных инвесторов Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Ценные бумаги

Это во время кризиса акции и облигации резко падают вниз. Но экономика развивается циклично. После спада всегда начинается рост. И если посмотреть на биржевую статистику за много лет, ценные бумаги приносят более высокий доход, чем валюта или банковские вклады. Если пока еще не начали инвестировать, можно попробовать вложить хотя бы небольшую сумму. К примеру, ровно два года назад – в начале пандемии – на рынках была паника. Но следующие два года оказались самыми доходными за всю историю торгов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инфляция в России в последние годы

Год и рост цен

2012 - 6,6%

2013 - 6,5%

2014 - 11,4%

2015 - 12,9%

2016 - 5,4%

2017 - 2,5%

2018 - 4,3%

2019 - 3%

2020 - 4,9%

2021 - 8,4%

2022 20 - 25%*

* обобщенный прогноз банковских аналитиков.

По данным Росстата.

КОНКРЕТНО

Что больше всего подорожало с 1 января

Товар/услуга и как выросла цена

Отдых в Турции +82%

Помидоры +44%

Бананы +38%

Капуста +33%

Телевизор +28%

Огурцы +21%

Морковь +20%

Сахар +20%

Иномарка +20%

Смартфон +15%

По данным Росстата на середину марта.

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