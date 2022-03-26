«Это не Нетребко отменили, она отменила их сама. В мае Анна приступит к работе»: новости об оперной диве из первых уст

Анна Нетребко планирует вернутся к работе в конце апреля, начале мая Фото: Личный архив

Последние несколько недель в мировых СМИ обсуждают «запрет лучшей сопрано Анны Нетребко». Пишут, что с оперной дивой разорвали контракты немецкий лейбл и менеджмент, перенесли спектакли «Метрополитен-опера» и «Ла Скала». Складывается ощущение, что Анна Нетребко осталась без работы. Оказалось, что это не так.

Более пяти лет с Анной Нетребко работает продюсер Максим Берин. Кроме того, Берин возглавляет крупное международное агентство по организации концертов и мероприятий, филиалы которого работают в 18 странах мира, поэтому знает ситуации внутри индустрии. Президент Berin Iglesias Holding и официальный представитель Анны Нетребко Максим Берин рассказал kp.ru, что происходит с выступлениями оперной дивы и об отношении к русским музыкантам в мире.

- Максим, вообще реально заменить наших музыкантов, артистов на мировых сценах?

- На данный момент заменить русских музыкантов, классических исполнителей в мире невозможно. Кто сейчас в той или иной мере решил от них отказаться поймут быстро, что очень многое потеряли. И захотят их вернуть. А уж как на это посмотрит артист, захочет или нет к ним вернуться – большой вопрос. Сейчас ситуация быстро перевернется. Скоро всем станет понятно, что на определенных артистов всегда покупают билеты, они заполняет залы. С определенными артистами покупаются диски, их хотят видеть на мероприятиях, обложках журналов. Каждый должен заниматься своим делом, в котором разбирается. Артисты, которые хотят быть вне политики, имеют на это право. Культура является ключом для того, чтобы стучаться до душ людей по всему миру.

Анна Нетребко и ее продюсер, официальный представитель Максим Берин Фото: Личный Архив

- В день культуры президент Владимир Путин с лауреатами премий в области культуры и искусства обсуждал и то, что культура отмены превратилась в отмену культуры. Речь шла о дискриминации на Западе русской культуре. Вы смотрели эту встречу? Как считаете – к чему приведет «отмена русской культуры»?

- Да смотрел. Говорили о поддержке творческих людей. Это очень важно, что идет поддержка талантов, в том числе финансовая. В России так много талантливых людей, их действительно нужно находить в разных точках страны, максимально поддерживать, давать стипендию – возможность обучения, покупки инструмента… На этом тоже было сконцентрировано внимание. Что касается темы культурных отмен. Все эти отмены временные – это желание через все сферы, которые только возможны (экономика, спорт, культура) надавить на людей – их сознание, мнение. Но культура, которую несут русские музыканты - она вне конкуренции. Если русских убрать с ведущих площадок мира, то классическая культура умрет – это можно смело сказать. Притеснять ее можно, но, как я уже сказал, долго это не продлится. Талант русских музыкантов уникален. Сейчас те деятели культуры, кого не хотят видеть за рубежом, должны выступать на родине, сделать центр культуры в России. Туда в скором времени будут направлены интересы их поклонников со всего мира - рано или поздно туристы снова поедут в Россию.

- Расскажите о ситуации с выступлениями Анны Нетребко на мировых сценах? Правда, что ее запретили в оперном театре Милана «Ла Скала»? Разорвал контракт немецкий музыкальный лейбл?

- Анна брала паузу в работе для того, чтобы прийти в себя, отдохнуть немножко. У нее должны были быть выступления в миланском «Ла Скала». Это не ее отменили, Анна отменила их сама. А в прессе все это переворачивали: мол, Нетребко отказали в ряде театров, в том числе в «Ла Скала». Когда в декабре минувшего года, Анна пела на открытии сезона в «Ла Скала», то билеты в официальных кассах театра доходили до 10 тысяч евро. И их было не купить - люди шли, конечно, в «Ла Скала», но первую очередь на главную героиню открытия сезона Анну Нетребко.

- В социальных сетях Анна тоже написала: мол, никто меня не увольнял из «Лас Кала», я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным. Другие отмены были?

- Какие-то театры действительно просили Анну сделать официальные высказывания по поводу текущей политической ситуации, от которых она однозначно отказалась. Она в числе артистов, которые хотят быть вне политики, и имеют на это право. Поэтому данные театры попросили: если можно, то тогда перенесем спектакль на чуть более поздний срок. Думаю, что Анна тоже сейчас сделает определенные выводы. Поймет - кто действительно были друзья, а кто и не друзья вовсе. К сожалению, ряд площадок неожиданно показали себя хамелеонами. Тем не менее востребованность Анны Нетребко в мире неимоверная. На сегодняшний день, к счастью или к сожалению, ей нет равных в мире. Она одна из самых востребованных и покупаемых артисток. Не даром Анна входит в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

В мае Анна приступит к работе Фото: Личный Архив

Сейчас приходит огромное количество запросов – предложений о концертах: мы получили приглашения из Японии, из Азии, из Латинской Америки. У нас планируются гастроли и в Израиле, и в Арабских странах. По плану будут концерты в Европе, и конечно же в России. Все по плану. Какие-то корректировки пришлось сделать. Но со всеми бывает. Пройдя два года ковида уже ничего не страшно.

- В западной прессе появилась информация о том, что с Нетребко отказался работать немецкий менеджмент и лейбл. Это так?

- Это провокационная информация. От немецкого менеджмента отказалась непосредственно сама Анна Нетребко – и 18 марта об этом их проинформировала. Что касается лейбла, то никаких контрактов не расторгалось – они действуют, все диски с Нетребко как продавались, так и продаются.

- Как давно вы общались с Анной? В какой она форме?

- Вчера мы разговаривали по телефону. Она в прекрасной форме – я имею в виду голос. Месяц назад она испытала давление на себя со всех сторон - нападки, сообщения, звонки… Она не делится всеми деталями переживаний. У творческих людей особое восприятие всего. Сейчас Анна находится на отдыхе, а уже в апреле, в начале мая планирует приступить снова к работе.

- Так как контракт с немецким менеджментов расторгнут, то теперь ваша компания во всем мире представляет Анну Нетребко?

- Последние годы мы эксклюзивно представляем интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ, а также являемся организаторами концертов на площадках всего мира. Теперь наши задачи расширяться. Работа будет интенсивной и интересной, потому что Анна Нетребко – артист с уникальным голосом, который находится в фантастической форме. Она остается одним из самых востребованных артистов в мире.