После позора британских политиков YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса по требованию Министерства обороны Великобритании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто бы мог подумать, что известный сказочник Ханс Кристиан Андерсен вновь стал актуальным, и это в век массовых коммуникаций, цифровых технологий и всякого рода крылатых ракет и криптовалют.

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса по требованию Министерства обороны Великобритании. Честно говоря, лично я не самый большой поклонник этой замечательной парочки своеобразных "телефонных хулиганов", но нельзя не отметить, что своими действиями они вытащили на солнышко столько всякой западной грязи, тупости и пошлости, которые руководители "цивилизованных" стран и государственных ведомств хотели спрятать как можно глубже, что с иной разведкой могут посоперничать. И, самое интересное, у них это получается не просто смешно, но и остроумно, и, особо стоит отметить, умнО.

В этот раз их "жертвами" стали министр обороны Великобритании и министр МВД того же королевства. Выступив перед ними в роли премьер-министра Украины Шмыгаля, пранкеры фактически добились разоблачений готовности Великобритании потакать украинским нацистам во всем, вплоть до создания ядерного оружия. Вытащили из них и другие, не менее "замечательные" признания. А главу МВД Великобритании, оптимистичную бодипозитивщицу (сейчас так толерантно принято называть очень толстых людей) еще и научили на русском языке произносить фразу: "Англичанка гадит". Хорошо еще, что не стали предлагать организовать тройственный военный союз с Лимпопо.

Главу МВД Великобритании, оптимистичную бодипозитивщицу пранкеры научили на русском языке произносить фразу: "Англичанка гадит"

Примечательна реакция Запада. Минобороны Великобритании потребовало от YouTube удалить ролик российских пранкеров. YouTube отдал честь и перевыполнил задание, закрыл весь канал. Как всегда, с туманной формулировкой про несоответствие ценностям и правилам и т.д. При этом, откровенная нацистская пропаганда, переполнившая платформу, по мнению администраторов видеохостинга, таковым нарушением не является.

Впрочем, сейчас и не об этом тоже.

- А король-то голый! – выпалил маленький мальчик в сказке Андерсена. И все придворные смутились, услышав правду.

- А мы-то тупые дилетанты, - признались на всю планету британские министры. Это не Вован и Лексус сказали, это они сами сделали данное откровенное признание. В любом нормальном царстве-государстве, а уж, тем паче, в королевстве после такого признания у министров после этого есть один путь – в отставку. Но все не так трагично для этих персонажей, зачастую набранных по принципу гендерных квот (одноногая чернокожая лесбиянка в таком случае сразу три позиции закрывает своей персоной), вне зависимости от здравого смысла и профессионализма.

Они остаются на местах. Их представляют жертвами розыгрыша. А санкции обрушились на тех, кто показал их профессиональную недееспособность.

Перевернутый мир.

Впрочем, и много столетий назад, похоже, было то же самое. Ведь дальнейшая судьба того мальчика из сказки Андерсена так и осталась неизвестной. Вполне возможно, что ему просто отрубили голову, а придворные, преодолев смущение, вновь стали хвалить новое платье короля.

Тогда можно, наверное, констатировать, что Европа не изменяет своим традициям следовать по пути отрицательного искусственного отбора. И потому сведение всего инструментария дипломатии в международных отношениях – это тоже вполне закономерно. Потому что санкции стали единственным инструментом, доступным их пониманию.

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