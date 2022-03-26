Уходили в леса украинцы… А их после майдана вырубили

По сути, глава разведки анонсировал переход, пусть и не в скором, но в обозримом будущем украинских военных и добровольцев к бандеровской тактике Фото: REUTERS

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Nation заявил, что власти Незалежной вовсю готовятся к открытию против российских войск нового фронта – партизанского и готовят "мощную партизанскую борьбу" в тылу российских войск.

- Наши воины наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что скоро наступит весна, леса зазеленеют и для агрессора откроется настоящий ад, - пообещал главный украинский разведчик.

По всей видимости, в отличие от ставшего практически официальным спикером Офиса президента Украины Арестовича, по несколько раз в день докладывающего о "катастрофических" потерях российских военных, участвующих в спецоперации, в живой силе и технике, наступлениях украинской армии и прочих победах и перемогах, Буданов смотрит на окружающий несколько ближе к реальности.

По сути, глава разведки анонсировал переход, пусть и не в скором, но в обозримом будущем украинских военных и добровольцев к бандеровской тактике – засадах, террору мирного населения, нападениям на тыловые службы, расстрелам активистов, учителей, врачей и т.д. Правда, забыл, что Советская армия вполне успешно боролась с бандеровскими бандами и только политическое руководство СССР в лице Хрущева и его сторонников не позволило полностью дебандеризировать Украину в то время.

Характерно, что в качестве примера для подражания Буданов привел не советское партизанское движение времен Великой Отечественной, не дважды Героя Советского Союза украинца Сидора Ковпака, а Вьетнам и Афганистан. В которых, как известно, именно нынешние кураторы Украины американцы потерпели два крупнейших поражения в антипартизанской борьбе.

Несмотря на достаточную серьезность прозвучавшего заявления, трудно отделаться от того, чтобы вспомнить относительно новый анекдот, который появился году эдак в 2016-м, после того, как Украина стала гнать свой лес-кругляк, в частности, из Карпат в Европу на экспорт. Тогда Карпаты начали буквально "лысеть" практически в ежемесячном режиме.

На заседании Верховной рады прорвался старый дед-бандеровец. Выскочил на трибуну и закричал в микрофон:

- Хлопцы, берегите леса!

- Дед, ты что тут нам за экологию втираешь? – возмутились депутаты. – Мы тут с Россией боремся, воевать будем с москалями.

- Це не за экологию, це за державну безпеку, - в ответ заявил дед. – Берегите леса. Бо вам в них еще ховаться* и ховаться*.

Кстати, еще один анекдот примерно тех же лет про старого бандеровца, в котором тот советовал спилить мушку с автомата уже доказал свою пророческую сущность…

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