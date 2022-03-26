Украинский подполковник рассказал, почему сдался российским военным

Украинский подполковник был эвакуирован из зоны боевых действий

В пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Это настоящий бункер, в котором командиры украинских войск могли довольно долго держать оборону. Но они не стали.

- Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины. Военнослужащие массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания, - прокомментировали видеокадры массовой сдачи в плен офицеров вооруженных сил Украины в Минобороны России.

- Было топливо, продовольствие, автоматы и пистолеты. Но третьего числа закончилось продовольствие, - заявил один из сдавшихся подполковников.

В военном ведомстве России заявили, что все военнослужащие сложившие оружие были эвакуированы из зоны боевых действий. Им оказали медицинскую помощь и накормили.

В ЭТО ВРЕМЯ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны России вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Военнослужащим вручены 9 орденов «Мужества». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Также сегодня в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства – 2 медали «За Отвагу» и 6 орденов «Мужества».

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

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