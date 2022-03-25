Дмитрий Медведев раскрыл главный страх ушедших из России западных компаний

Дмитрий Медведев вернулся в активную политику. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вернулся в активную политику. За последние пару недель он уже неоднократно "засветился" в медиа-пространстве, комментируя, анализируя, прогнозируя и т.д. Причем, по целому ряду вопросов Дмитрий Анатольевич занимает более решительную позицию, чем многие официальные лица. Еще в октябре прошлого года он совершенно четко обосновал, "почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Как показало время, Медведев был абсолютно прав.

А сейчас он дал интервью РИА Новости, в котором сосредоточился на таком, казалось бы, болезненном вопросе для российской экономики, как уход иностранных компаний из России вследствие принятых против Москвы новых санкций.

Он полностью развеял сомнения, что решение о сворачивании своего бизнеса компании якобы приняли сами.

- Кто-то, по-моему, из пресс-секретарей, то ли в США, то ли в другой стране, не помню, говорил о том, что мы ни в коей степени, ни кой мере не влияем на позицию крупных компаний, это их внутренний зов, это их такая гражданская позиция, они вот взяли и сами на себя набросили этот аркан, они сами хотят отказаться от денег, хотят сами уйти с рынков. Маркса пусть почитают. У Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли, - иронично заметил Дмитрий Анатольевич и подытожил. - Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти. Поэтому это абсолютно политическая история. А политические истории, как правило, существуют определенное время. Экономика в этом смысле носит вечный характер.

Более того, по той информации, которой он располагает, ушедшие с российского рынка компании, закрывшие свои производственные мощности, весьма сильно беспокоятся, услышав предложение о национализации их производств, если они не вернутся.

- Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться, ответил Медведев на вопрос журналиста, стоит ли ждать возвращения "бегунков" в Россию, и рассказал о нынешнем состоянии дел в этом вопросе. - Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться.

Не вызывает у него пессимистических оценок и ситуация, которая на нынешний момент сложилась с газопроводом "Северный поток – 2". Напомним, Германия остановила его сертификацию, как заявлялось немецкими чиновниками, окончательно после того, как Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

- Считаю, что у проекта "Северный поток — 2" вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться во всяком случае, если наши партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые надо решать. Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми, - объяснил положение дел Медведев, заявивший, что является "сдержанным оптимистом", глядя на эту историю. Но, на его взгляд, если иностранные партнеры России "включат голову" и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, то у проекта "Северный поток - 2" вполне благоприятное будущее.

Позиция Дмитрия Анатольевича ясна, конкретна и абсолютно логична. Против работает только то самое "если". Это если иностранные "партнеры" смогут включить голову, то все так и должно быть. А вот если они с "головой поссорились" окончательно?

Впрочем, вряд ли стоит сомневаться, что в российском руководстве все эти "если" уже учтены и соответствующие планы наработаны.