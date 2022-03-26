Минобороны предупреждает граждан о новом виде фейковых звонков с Украины

В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минобороны России предупреждает о новом виде фейковых звонков, которые идут с Украины. Мошенники, которые раньше "минировали" торговые центры, детские сады и школы, накануне начала весенней призывной кампании стали заявляют по телефону о "всеобщей мобилизации".

- В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

С такими телефонными мошенниками, которые раньше представлялись сотрудниками банков и полиции жители России уже хорошо знакомы.

Генерал-майор подчеркнул: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерства обороны России "не проводит и не планирует".

Проблем с комплектованием подразделений, которые находятся в месте проведения спецоперации действительно нет. На Украине находится часть российского спецназа, которая получила опыт боевых действий по борьбе с терроризмом в Сирии.

На прошедшем ранее брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской отметил, что Минобороны России не будет отказывать гражданам России, которые пожелают принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма.

Кстати, в бой рвутся не только россияне: готовность сражаться на стороне народных республик выразили уже более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств.

Однако, пока в руководстве ДНР и ЛНР говорят о том, что в добровольцах нужды пока нет.

Кстати, всем участникам боевых действий на Украине по решению правительства будет присвоен статус "Ветерана боевых действий" со всеми причитающимися льготами и выплатами.

Также Минобороны приняло решение о глобальной поддержке семей военнослужащих: о их семьях позаботятся вплоть до получения детьми высшего образования, гарантируется полное погашение кредитов и решение жилищного вопроса.

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