Немецкую певицу Хелену Фишер затравили за нежелание комментировать спецоперацию на Украине

Став в Германии певицей, Хелена радует своих поклонников, как и положено, песнями, дистанцируясь от политики Фото: EAST NEWS

Хелена Фишер – одна из самых популярных и самых узнаваемых немецких певиц. А также одна из самых успешных: общее число проданных дисков с ее песнями составляет более 15 млн. экземпляров.

Фишер родилась в российском Красноярске, откуда ее семья в 1988 году репатриировалась в ФРГ, Хелене (Елене) было тогда 4 года.

Став в Германии певицей, Хелена радует своих поклонников, как и положено, песнями, дистанцируясь от политики.

Но теперь от нее требуют не песен, а слов: немецкое издание Express задалось вопросом – почему Фишер до сих пор публично не прокомментировала свою позицию в отношении России, в которой она родилась и которая проводит сейчас спецоперацию на Украине.

Журналисты приводят в пример коллег Фишер по сцене, уже объяснившихся по этому вопросу, не сообщая, правда, о том – кому нужны были эти их рассуждения. И настаивают, что молчание Фишер «вызывает много непонимания из-за отсутствия у нее солидарности с Украиной».

До кучи Фишер упрекнули еще и в том, что никаких публичных оценок и обещаний помочь украинцам до сих пор не озвучил и певец Флориан Зильберайзен, с которым Хелена состояла в отношениях в 2008-2018 годах.

Чтобы хоть как-то пригладить нелепые требования, в конце заметки журналисты пытаются оправдать исполнительницу: по их сведениям, она все делает тайно, много лет сотрудничая с рядом организаций, работающих в сфере интеграции немецких переселенцев из России и российско-украинского взаимопонимания.