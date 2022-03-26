Фейк про «исчезновение» министра обороны Сергея Шойгу развенчан

Сергей Кужугетович появился на экране монитора президента России

В чем Украина действительно непобедима, так это в количестве фейков на душу населения. Уже ушли в историю фрагменты компьютерных игр, который выдаются за реальные воздушные бои, фрагменты других игр, где освобождаются никогда не существовавшие в реальности украинские города, и многие, многие другие. Но украинцы не желают успокаиваться.

Десятки тысяч погибших российских военных, тысячи подбитых танков и сотни захваченных "доблестными казаками", сотни пленных – это та псевдореальность, в которой живет нынешнее украинское население, которому предлагается сейчас, по сути, только один-единственный телевизионный канал, на котором нет места ни правде, ни альтернативному взгляду. Не удивлюсь, если на украинском ТВ до сих пор "киборги" держат оборону в аэропорту Донецка или готовятся к контрнаступлению оттуда. А выдать за сбитый российский истребитель развалины собственного Су-27 ВВС Украины – это пара пустяков, как и назвать сбитую "Точку У", которой нет на вооружении у ВС РФ, "российской ракетой".

Но батальных "перемог" украинской фейковой пропаганде становится уже мало. И в ход вступает "тяжелая артиллерия" на протяжении последних нескольких дней ставшие привычными украинцам своим постоянным присутствием в телеэфирах официальные лица уже неоднократно то "арестовывали" и "отстраняли" от должности, то "хоронили министра обороны России Сергея Шойгу. Никто из них не смутился даже когда в ходе совещания президента России Сергей Кужугетович появился на экране монитора президента России. Самые "совестливые" постарались объяснить, что это просто запустили "картинку" с Шойгу с более ранних мероприятий, а сам министр сейчас "лежит в коме" и "после инфаркта".

Интересно, что теперь делать фейкометам после того, как Шойгу провел в субботу совещание по выполнению гособоронзаказа? Да ничего. Они моментально переключатся на что-нибудь другое.

Вот, например, российские военные зашли в Славутич. Небольшой городок и самый молодой, наверное, во всей Европе. Его основали всего в 1987 году и для обслуживание аварийной ЧАЭС. Из 9 тысяч человек населения порядка 5 тысяч работают как раз на ЧАЭС.

И тут же украинские телеграм-каналы вместе с аккаунтами в других соцсетях взорвались сенсациями: "русские оккупанты захватили и увезли мэра Славутича! Позор русским оккупантам!"

Правда, мэр появился уже менее чем через два часа и, собрав жителей города, объяснил им, что ездил сам на переговоры с российскими командирами. А дальше рассказал такое, что его впору объявлять в розыск за "измену" Зеленскому вместо того, чтобы присваивать, как уже хотели, звание Героя Украины посмертно.

Мэр Славутича объяснил горожанам, что

а) если в городе не будет частей ВСУ, то российские военные ограничатся патрулированием в целях соблюдения порядка и проверками на наличие оружия,

б) установят за границами города блокпосты и обеспечат свободные въезд и выезд горожанам,

в) организуют поставки гуманитарной помощи от ВС РФ и от МЧС РФ.

Более того, над всеми административными зданиями останутся висеть украинские флаги, которые никто не станет снимать или менять на российские. Так что, никаких причин для бессмысленных акций протеста, которые уже попытались провести в Славутиче, нет.

Короче, живите спокойно.

Попытка раскачать ситуацию при помощи очередных фейков снова провалилась.

Но они не отчаиваются. Они уже избрали себе новый объект для атаки. Которую решили организовать из "Темного мира".

Короче, 31 марта на одной из самых высоких гор Украины соберутся самые сильные ведьмы, с которыми "патриоты" уже достигли договоренности, и проведут самый страшный обряд заклятия на того, кого, сами понимаете, они называть боятся. Жертвенные ножи уже наточены, алтарный камень найден.

И об этом сообщил не очередной мольфар-самоучка из Карпат, а представитель Офиса президента Украины. А что? Он, наверное, считает, что для украинцев и так сойдет.

Не пора ли к денацификации и демилитаризации добавить и третью "де" – дедебилизацию? Или, как принято говорить, наука и медицина в таких случаях, бессильны?

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