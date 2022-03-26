За что боролись: Украинцы в Латвии на себя ощутят притеснение родного языка

Детям украинских беженцев в Латвии придется учиться на латышском языке. Фото: REUTERS

Прекрасная новость. Трудно оценить ее иначе. Покинувшие Украину беженцы, прибыв в Латвию, столкнулись с той самой проблемой, которую они с таким энтузиазмом решали в одностороннем порядке в свое6й стране, лишая русских детей на Украине возможности обучаться на родном для них языке.

Со следующего учебного года украинских детей в школах Латвии будут обучать на государственном латышском языке. Об этом заявил не кто-нибудь, а министр образования и науки Латвии Анита Муйжниейце.

И никого не волнует, что для подавляющего большинства детей из Украины нет разницы между латышским языком и, скажем, каким-нибудь нигерийским наречием: и то, и другое им абсолютно неведомы. Можно сказать, что украинские родители столкнулись с проблемой для своих детей гораздо более сложной, чем устроили русскоязычным детям на Украине. Хотя бы по той причине, что между русским языком и украинской мовой достаточно много общего.

Но в Риге такая ситуация никого не волнует. По латвийским законам не менее 50% предметов в начальной школе и не менее 80% в 7-9 классах преподаются на латышском языке.

Что касается госпожи министра образования и науки Латвии, то ее трудно, практически невозможно упрекнуть в какой-то украинофобии. Она буквально ненавидит Россию. Настолько, что даже натянула на себя футболку с известным принтом якобы ответа украинских пограничников русскому военно-морскому кораблю в ответ на предложение сдаться. И пусть этот ответ оказался фейком, Анита носила футболку с явным удовольствием и даже позировала в ней для фотосъемки. По мнению министра образования Латвии, матерное ругательство ее даже украшало.

Получается, что украинские беженцы приехали в Латвию, чтобы не "мовкать", а "валодить" (valoda – язык, речь на латышском языке)

Теперь украинцы в Латвии смогут понять и на себе ощутить, что чувствовали русские и русскоязычные, когда аналогично поступали по отношению к ним. Что поделать, теперь они стали тем бесправным нацменьшинством, которым хотели на Украине сделать русских.

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.