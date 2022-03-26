Папа Римский вспомнил пророчества о России

Папа Римский помолился в Риме, испрашивая у высших сил прекращения кризиса. Фото: REUTERS

Папа Римский помолился в Риме, испрашивая у высших сил прекращения кризиса. Он также просил небеса отвести от планеты возможный ядерный конфоикт. Молитва происходила в соборе св. Петра в присутствии 3,5 тысяч прихожан.

Затем он долго молился в полном одиночестве.

Обратившись с речью к собравшимся, он вспомнил Фатимские пророчества, касающиеся России.

Что это за пророчества?

Летом 1917 года Богоматерь трижды явилась в Португалии трем детям. Это произошло около деревеньки Фатима. В частности, Богоматерь раскрыла детям три секрета, один из которых уасался России.

Но "российская часть" пророчества довольно скупа. Богоматерь сообщает, что Первая мировая война скоро закончится. Но, если люди не перестанут оскорблять Бога, начнется новая война, еще худшая. Предотвратить такой сценарий могла бы Россия. Богоматерь объявила, что отныне Россия становится ее уделом (это, кстати, совпадает и с православной традицией). Если Россия обратится к Богу, войны не будет.

На самом деле, в центре внимания всегда было третье пророчество, которое Ватикан решился раскрыть только в 2000 году. В опубликованной части говорилось о преследовании священников за веру. Многие недоумевали, почему пророчество так долго скрывалось, и решили, что опубликовано не все или не то.

Не вполне понятно, каким образом российская часть пророчества, касающаяся только событий того времени, относится к дням сегодняшним. Критики также указывают, что пророчества были записаны одной из свидетельниц (она стала монахиней) лишь в 1941-1943 годах, когда описываемые события уже произошли. Тем не менее, большинство согласны в том, что записавшая пророчества монахиня была искренна и постаралась передать именно то, что слышала. А если третье пророчество действительно опубликовано не полностью, возможно, именно в нем говорилось о России, и именно его имел в виду Папа.