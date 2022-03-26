«Это вшито в подкорку — Россия несет добро»: почему Африка в ужасе от действий США и Европы

Зерно из нашей страны В Африку продавалось через посредников, нарушение логистических цепочек оставит африканские страны без хлеба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После начала нашей военной спецоперации — США и Европа ввели по-настоящему жёсткие санкции: многие московские банки полностью отключены от американской финансовой системы, торговля России со странами НАТО рухнула, как и курс рубля относительно зарубежных валют. Всё это весьма неприятно, в чём-то и болезненно… однако далеко не смертельно — не даром Кремль постепенно выходил из глобальных экономических цепочек и занимался импортозамещением последние восемь лет.

А вот о тех, кто, наоборот, критически зависит от российского импорта, — Запад традиционно забыл. Если у богатого ЕС даже после скачка цен на нефть и зерно остаётся подушка безопасности (на сухпайке и без отопления, но хоть как-нибудь проживут), — то более бедные страны в буквальном смысле обречены на голод.

Речь, прежде всего, об Африке. Чёрный континент серьёзно зависит от поставок агропродукции из «одной седьмой части суши». По данным Российского экспортного центра (государственная корпорация, помогающая нашему бизнесу находить клиентов за рубежом), за 2021 год Москва продала африканским партнёрам всевозможные продукты питания на сумму $4,289 млрд. А именно — зерно, рыбу, мясо, жиры, молочку…

Реальная цифра, кстати, может быть ещё больше — до нынешнего похолодания с Западом часть нашей пшеницы вывозилась через посредников, например, в Прибалтике, и потому не отображалась в статистике российско-африканской торговли.

Да что зерно — в последние годы Москва заняла заметную долю и рынка минеральных удобрений южного континента. По тем же источникам, за 2021 год экспорт этого наименования в Африку составил $511,4 млн (рост почти в полтора раза по сравнению с 2020). А ведь без удобрений не снимешь хороший урожай даже в тёплом экваториальном климате.

Однако теперь, после западных санкций, большинство морских перевозчиков отказалось иметь дело с грузами из России. Теоретически контейнеры с нашим зерном можно переправить через посредников — арабов, турок или китайцев — но их логистические возможности ограничены, да и удорожание при серах схемах будет немалым.

И нокаут — многие украинские морские мины, расставленные на подходах к Одессе, сорвались с якоря и дрейфуют к Босфору, из-за чего судоходство в знаменитом проливе могут перекрыть на неопределённый срок. А ведь львиная доля наших зерновых вывозилась именно этим маршрутом.

Неудивительно, что самые прозорливые из африканских политиков бьют тревогу:

— Сейчас мы все только и слышим про кризис, антироссийские санкции, нефть, газ… вы понимаете, что это значит, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идёт через Чёрное море. И африканский мир в ужасе от происходящего, в ужасе от действий США и Евросоюза, — говорит экс-премьер Бенина Лионель Зинсу (его слова приводит портал «Фонд стратегической культуры»).

Сложно сказать, планировал ли Запад именно такой — антиафриканский — результат своей экономической войны с Россией. Но многие жители южного континента восприняли это как очередное проявление европейского колониализма. Последние годы целый ряд стран бывшей «французской Африки» — ЦАР, Мали — переориентировались на Москву и стремительно стали избавляться от опеки Елисейского дворца. И в этом ракурсе «отключение» континента от поставок российского зерна очень уж похоже на изощрённую месть.

— Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против неё. Это вшито в подкорку любого африканца: Россия несёт добро, что бы вы об этом ни думали, — подчеркнул Лионель Зинсу, имея в виду память об СССР, который всю вторую половину XX века помогал континенту освободиться от колониальной неволи.

Конечно, Москва может обойти даже нынешние «адские санкции» — например, построив собственный флот судов-контейнеровозов для снабжения заморских покупателей нашей продукции (точно так же, как мы разработали альтернативу среднемагистральным «Боингам» и «Эрбасам» — отечественный самолёт «Суперджет»). Но на это уйдут годы. А поставки продовольствия в Африку требуются прямо сейчас.