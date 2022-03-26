Болезнь изменила Анну Седокову до неузнаваемости

Певица Анна Седокова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова последние месяцы живет в жутком стрессе. Сначала стало известно, что ее молодой муж Янис Тимма лишился работы. Теперь артистка вынуждена содержать не только троих детей, но и возлюбленного. Ради этого она продала одну из своих шикарных квартир. В свое время вокалистка из-за двух ипотек рассталась с бриллиантовыми крестами и рыдала в туалете. А теперь у многодетной матери обострилась давняя болезнь.

Анна Седокова сидит на таблетках, от которых ей пока не становится лучше. Певица откровенно рассказала, что мучается из-за проблем со здоровьем. Дело в том, что у нее случилось обострение крапивницы. Болезнь развивается по худшему сценарию.

"Выпивая каждый день десятки таблеток, но все равно опухая и покрываясь пятнами до неузнаваемости, я стала чуть меньше верить в любовь и чудо", - поделилась фигуристая артистка.

Поклонники предполагают, что недуг Седоковой может быть связан со стрессом. Не секрет, что в ее отношениях с молодым мужем Янисом Тиммой не все гладко. Женщина вышла замуж за латвийского баскетболиста всего два года назад.

Вскоре после женитьбы Янис из перспективной звезды баскетбола превратился в невостребованного спортсмена. Уже больше года певица является главным кормильцем в семье. На хрупкие плечи женщины легло тяжкое бремя кредитов.

Седокова купила в ипотеку сразу две квартиры в Москве. Ей надо было платить за новую недвижимость около 500 тысяч рублей в месяц. В итоге одну из квартир ей пришлось продать. Сейчас Анна с мужем находится в Штатах.