По певице Валерии нанесли подлый удар

Певица Валерия Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия столкнулась с вопиющим поведением музыкантов из Европы. Из-за их подлости сорвалось выступление супруги Иосифа Пригожина в Дубае.

Певица Валерия сообщила, что у нее сорвалось выступление в рамках Дрезденского оперного бала в Дубае. "Европейские музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это", - поделилась 53-летняя супруга Иосифа Пригожина.

В свое время артистка много гастролировала по Европе, буквально объездив каждый уголок. Теперь же она хочет побывать в новых местах. "У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое", - отметила звезда.

Артистка также рассказала о том, как ей удается находиться в идеальной форме. Не секрет, что многодетная мама выглядит как школьница. Каждое утро она начинает с растяжки. "Я усилила в последние дни физические упражнения, занятия йогой. Даже если ночь была бессонной, обязательно делаю зарядку, хотя и понимаю, что это неправильно. Занимаюсь даже «через не хочу». Спорт держит тебя в тонусе, повышает настроение", - цитирует ее "АиФ".

Рассказала Валерия и о правильном питании. "Самая лучшая мотивация - собственное отражение в зеркале. Если человек начинает правильно питаться, сбрасывает вес, то он видит, как на нем теперь сидит одежда, какие комплименты ему делают, по-другому себя ощущает. Помимо всего прочего здоровое питание - это инвестиция в собственное здоровье, игра на длинную дистанцию. То же самое касается и тренировок. Это же не только эстетика, но и решение проблем с позвоночником, суставами", - уверяет певица.