«Рассадка зигзагом и привязка к кабинету отменяются»: Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах

В российских школах смягчили антиковидные меры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе Роспотребнадзор обнародовал документ, которого давно ждали школьные учителя, ученики и многие родители. Ведомство смягчило санитарные меры, введенные в 2020-м году для защиты от коронавируса в образовательных организациях.

Вот, как обновили правила работы для школ:

1) отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета;

2) в местах проведения аттестации больше не нужно рассаживать учеников зигзагом, соблюдая дистанцию не менее полутора метров и правило «один за партой»;

3) не обязательно начинать уроки и устраивать перемены в разное время для разных классов (это правило вводилось, чтобы свести к минимуму контакты между школьниками);

4) если ребенок контактировал с больным COVID-19, не потребуется предъявлять никакие справки для допуска в школу. А вот если ученик сам переболел ковидом, то нужно будет принести медсправку от врача о выздоровлении;

5) разрешается проводить «массовые мероприятия для детей и молодежи на открытом воздухе».

! И еще один важный пункт касается детских летних оздоровительных лагерей. Там отменили ограничения по загрузке: теперь можно принять столько детей, сколько позволяет проектная вместимость.

НА ЗАМЕТКУ

Когда нужны маски и тесты на ковид

В новом документе подчеркивается, что в ряде случаев должны строго соблюдаться определенные противоэпидемические меры. А именно:

- перед началом смены в детских загородных лагерях весь персонал должен пройти обследование на COVID-19. Это может быть ПЦР-тест или тест на антиген коронавируса (оба выглядят как взятие мазка из носа и горла). Результаты теста должны быть получены не ранее, чем за два календарных дня до выхода на работу;

- посещать организации для детей родителям разрешается в маске и при наличии сведений о вакцинации, антителах к коронавирусу или перенесенном не более полугода назад заболевании (все эти данные могут быть подтверждены антиковидным сертификатом);

- также сохраняется требование носить маски для персонала пищеблоков детских социальных организаций.