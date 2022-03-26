Валерий Николаев вернулся из психиатрической больницы к жене: «Проблема сейчас решается медикаментозно»

Валерий Николаев вернулся после ареста и лечения к жене Эльмире. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

56-летний Валерий Николаев прошел лечение в клинической психиатрической больнице №1 города Москвы. Досидел оставшиеся несколько суток в изоляторе и на этой неделе вернулся домой. 39-летняя Эльмира Земскова за своего мужа - звезду сериала «День рождения Буржуя» - переживала, была на связи с докторами. Семья воссоединилась – кризис миновал. За восемь лет брака воздушная гимнастка Земскова пережила не один стресс – но любовь помогает пережить все неурядицы.

В этот раз в начале февраля Валерия поймали без прав за рулем. Звезда экрана недавно вложил часть гонорара за участие в телешоу в автокредит – взял подержанную Infiniti стоимостью немногим больше миллиона рублей. Хотел сесть за руль в сентябре – когда закончится срок лишения водительских прав. Но не вытерпел: за рулем кредитного авто Николаева задержали без прав - 10 февраля суд отправил звезду отбывать административный арест в 15 суток в спецприемник. В спецприемнике Николаев повел себя странно: лаял, смеялся, раздевался … Доктора «Скорой» госпитализировали Валерия с диагнозом биполярное расстройство (психическое заболевание). 14 февраля по решению суда Валерия Николаева официально отправили на лечение, актер не возражал. Подлечился, досидел оставшийся административный арест и вернулся к жене.

Николаев с женой и сыном на прогулке после выписки. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!» (НТВ).

На наши вопросы Валерий Николаев отвечать не захотел, заверив лишь: «Все хорошо! Спасибо». А вот корреспонденты программы «Ты не поверишь!» (НТВ) показали Валерия Николаева с женой на прогулке во дворе дома столичной квартиры – супруги гуляли с коляской, в которой спал их сын Никита. Валерия и Эльмира обходятся без нянь. Актер в ближайшее время планирует вернуться к работе – на съемочную площадку.

Тренер актера по боксу Тарас Кияшко, а также его друг в интервью «Ты не поверишь!» рассказал – у Валеры был очередной нервный срыв: «Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая «фигня» - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»

Пока Валерий лечился его друзья собрали для его жены и сына материальную помощь. Земскова восемь лет вытаскивает актера из кризисных ситуаций. Шесть лет назад Николаев спровоцировал несколько ДТП в пьяном виде за это его лишили водительских прав – до сентября 2022 года. За минувшие 6 лет «буржуй российского кинематографа» пережил перитонит и операцию, лечение в спецклинике от зависимостей, консультировался с авторитетным доктором психиатром. Друзья надеются, что срывов не будет – главное вовремя успеть заметить первые признаки болезни и предотвратить ее. В этот раз не удалось, но все и в этот раз закончилось хорошо.