Минобороны сообщило о наступлении на укрепрайоны украинских националистов

Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Фото: REUTERS

Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54 механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона. Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселке и Новобахмутовке, - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он сообщил, что на данном направлении в Донецкой области уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые прятались в семи долговременных огневых точках и пяти бронеобъектах, которые из себя представляют надежные защищенные укрытия. Но и для таких бункеров у российских военных есть секретные «ключи».

Кстати, в Киевской области подобный бункер взяли, когда у блокированных в нем военнослужащих кончились продукты. Но в том был резон: было взято в плен более 60 военнослужащих, среди которых половина - штабные офицеры, носители важной информации.

- За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники, - отметил Конашенков.

Генерал-майор также похвалился успехами российских частей противовоздушной обороны. Они сбили над н.п. Старая Басань вертолет Ми-24, а еще три украинских беспилотника над Бакалеей, Киевом, Черниговым и Черным морем. При этом последний явно направлялся к Севастополю.

Конашенков еще раз предупредил граждан о новом виде фейковых звонков, которые идут с Украины. Мошенники, которые раньше "минировали" торговые центры, детские сады и школы, накануне начала весенней призывной кампании стали заявляют по телефону о "всеобщей мобилизации".

- В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

С такими телефонными мошенниками, которые раньше представлялись сотрудниками банков и полиции жители России уже хорошо знакомы.

Генерал-майор подчеркнул: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерства обороны России "не проводит и не планирует".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В военном госпитале Ростова-на-Дону состоялось вручение государственных наград военнослужащим – участникам специальной военной операции на Украине и медицинскому персоналу медицинского заведения, отличившемуся при выполнении профессиональных обязанностей.

Заслуженную награду – медаль «За отвагу» Ришату Комзабаеву вручил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Орденом Пирогова был награжден заместитель начальника военного госпиталя ЮВО полковник медицинской службы Андрей Попов, три медсестры госпиталя были отмечены медалями «За трудовую доблесть», заместителю начальника госпиталя Алексею Гусеву была объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Настоящим праздником для проходящих лечение военнослужащих и медицинского персонала госпиталя стало концертное выступление известного российского певца и музыканта Григория Лепса, который приехал поддержать участников специальной военной операции и поблагодарил их за самоотверженный ратный труд.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

271 - беспилотных летательных аппаратов.

1627 - танков и других боевых бронированных машин.

167 - установок реактивных систем залпового огня.

669 - орудий полевой артиллерии и минометов.