Стоматологи предупреждают: затянувшийся стресс влияет даже на зубы

Стоматологи заметили, что стресс влияет даже на зубы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи говорят, что затянувшийся стресс для организма весьма опасен. Он вызывает сбои в работе не только нервной, но и других систем организма. Могут выпадать волосы, ухудшается качество кожи. Вы удивитесь, но влияет он и на зубы: они могут начать болеть, появляются новые дырки. Стресс может даже спровоцировать выпадение зубов!

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Важно знать: из-за стресса сбивается работа иммунной системы. Итог - снижение защиты от вредных бактерий, вирусов, грибков (патогенная флора начинает активно размножаться), развитие хронического воспаления и обострение уже диагностированных заболеваний. Параллельно растет концентрация стрессовых гормонов - кортизола, адреналина, норадреналина. Да, кратковременный стресс помогает мобилизовать защитные силы организма. Но длительный наносит сокрушительный удар телу.

Вследствие стресса могут пострадать и сузиться небольшие сосуды, питающие ткани зубов и десен. Происходит это в результате действия больших концентраций адреналина в крови и возросшего сахара - тоже стрессовая реакция.

ОТ СТРЕССА ПЕРЕСЫХАЕТ ВО РТУ

У людей в состоянии стресса сокращается слюноотделение и меняется состав слюны, то есть происходит пересыхание ротовой полости. Слюна выполняет важную роль в поддержании здоровья зубов. При ее нехватке повышается риск кариеса. Дело в том, что слюна обладает реминерализующими свойствами для эмали зубов, параллельно очищает ее от остатков пищи и бактерий, а также снижает уровень кислотности во рту. Если человек курит или употребляет спиртное, ситуация усугубляется - рот пересыхает сильнее.

К тому же, если ротовая полость пересыхает, соединения, производимые бактериями и стоящие за неприятным запахом изо рта, выделяются в воздух. В норме их связывает и осаждает слюна.

Исправить ситуацию поможет отказ от алкоголя, табака, острых и соленых продуктов. Пейте обычную воду (в среднем - 2 литра в день) и жуйте жевательную резинку с ксилитом. Также существуют средства, увлажняющие полость рта.

Но если проблема более серьезная — возникают жжение, боли на фоне сухости - необходимо обращаться к врачу.

А ЕЩЕ СКРИПИМ ЗУБАМИ

Бруксизм - еще одна проблема, идущая рука об руку со стрессом. Это непроизвольное скрежетание зубами, возникающее, как правило, во сне из-за спазма жевательных мышц. Бруксизм проявляется и днем, и ночью у людей, подверженных стрессу. Вследствие сильного сжатия челюстей и скрежетания зубами происходит перегрузка мышц, суставов и самих зубов. Могут образовываться сколы, трещины в эмали; без должного вмешательства зубы расшатываются и даже выпадают. Также появляются головные боли и дискомфорт в височно-нижнечелюстном суставе. При бруксизме стоматологи практикуют назначение защитных кап, снимающих чрезмерную нагрузку со всей зубочелюстной системы.

Комментирует к.м.н. Павел Колесов, заместитель главного врача по взрослой стоматологии, стоматолог-ортопед клиники «СМ-Стоматология»:

- Человека, который испытывает стресс, видно сразу. У него часто сильно развиты жевательные мышцы, а также стерты все зубы, иногда - группа зубов. Причина - нервное сжимание челюстей и бруксизм, а также вредные привычки. Порой человек даже не замечает, что во время нервных переживаний сильно сжимает зубы. Из-за чего появляются сколы, истирания. Если у пациента импланты, то известны случаи их переломов на фоне стрессовой перегрузки. Тогда приходится удалять имплантаты и ставить новые. Да, есть возможность поставить более крепкие конструкции из оксида циркония, которые сложнее стереть или сколоть. Но в этом случае от перенапряжения уже пострадают мышцы и суставы.

ПОЧЕМУ ВОСПАЛЯЮТСЯ ДЕСНЫ

Эксперты констатируют: стресс предрасполагает к развитию гингивита (воспаления десен) за счет активизации роста вредных бактерий и/или ослабления защиты организма против них на фоне стресса. Бактерии могут поражать и пародонт - ткани, окружающие зуб. Пародонт страдает также от хронического воспаления, вызванного сбоями в работе иммунной системы.

Плюс, если у человека есть нервная привычка кусать карандаши и ручки, то в рот однозначно попадут вредные бактерии. Это прямой путь к развитию воспаления. «Еще у людей, которые на фоне стресса начинают что-то грызть, часто наблюдаются сколы в одной группе зубов. Не исключено и появление подвижности зубов», - говорит Павел Колесов

По его словам, данных проблем можно избежать, если соблюдать правила гигиены и проходить регулярные профилактические осмотры. К сожалению, практика показывает, что в стресс люди нередко пренебрегают этими аспектами. Добавьте сюда вредные привычки, плохое питание с обилием сахара, а иногда и расстройства пищевого поведения. Получается максимально благоприятная среда для воспалительных процессов и кариеса.

- Расстройства питания - серьезные заболевания, которые часто появляются из-за стрессовой нагрузки. Например, если пациент страдает булимией и вызывает у себя рвоту, состояние его зубов будет плачевным - они достаточно быстро разрушаются. Поэтому устранение источника психологических проблем критически важно, - подчеркивает стоматолог.