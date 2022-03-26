Минобороны: неонацисты готовы затопить Одессу

Украинские националисты заминировали Хаджибейскую дамбу Фото: Кадр видео

Национальный центр управления обороной России в очередной раз обращает внимание Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста на преступную политику официального Киева в отношении граждан Украины, грубейшие нарушения не только международного гуманитарного права, но и конституции собственной страны.

Власть в украинских городах захватили неонацисты и уголовники, которых продолжают вооружать иностранным оружием.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил вопиющие факты насилия по отношению к мирным жителям.

Вот лишь некоторые из них за истекшие сутки:

- В Краматорске минометному обстрелу националистов подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям города. В результате – три человека получили ранения, двое контужены. Обстрел цинично производился в момент раздачи воды местному населению.

- В Одессе по указанию губернатора области (военный преступник, бывший комбат нацбатальона «Айдар» Максим Марченко - прим.Ред.) заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы Одессы вместе с горожанами. При этом попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное безумное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела.

Одесситам самое время покинуть город: при наступлении российских войск со стороны Николаева украинские неонацисты собираются взорвать социальные объекты и мосты. После этого покинуть город на машине станет невозможно, что грозит настоящей гуманитарной и экологической катастрофой.

В Минобороны готовы перечислить десятки фактов, которые подтверждают, что украинские власти, продолжая навязывать безальтернативные гуманитарные коридоры, в очередной раз целенаправленно и бесчеловечно лишают своих граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения, вопреки желанию простых людей спастись от творимого неонацистами беспредела именно в России.

На текущие сутки украинская сторона не согласовала ни одного из предлагаемых Россией гуманитарных коридора, но при этом заявила о 13 дополнительных маршрутах исключительно на подконтрольных Киеву территориях.

- Таким образом, киевская власть повсеместно демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чем не повинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих «западных хозяев», - отметил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что вместе с тем, при соблюдении всех необходимых мер безопасности, российским Вооруженным Силам удается ежедневно спасать тысячи жизней мирного населения и иностранных граждан.

ВНИМАНИЕ!

Ежедневно с 10.00 российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, при этом выход мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении – через контролируемые официальным Киевом территории.

Также ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 694 человек, из них – 3 300 детей, только за прошедшие сутки, без участия украинских властей, эвакуировано в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

439 420 человек, из которых 91 673 – дети, эвакуировано всего с начала специальной военной операции.

51 638 машин граждан Украины пересекли Госграницу России за месяц.

98 081 человека, в том числе за истекшие сутки – 4 183 человека удалось спасти из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны.

2 728 457 граждан Украины просят эвакуировать их в Россию.

4 500 000 жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум не выпускают из домов украинские неонацисты удерживая их в качестве «живого щита».

6 577 иностранцев из 23 государств, остаются заложниками в украинских портах, которые заблокированы минами.

67 иностранных судов из 15 стран не могут покинуть порты Украины по той же причине.

9500 пунктов пунктов временного размещения ждут беженцев в России.

22 200 тонн продуктов и предметов первой необходимости подготовлено для беженцев на пунктах сбора.

5298 тонн гуманитарных грузов доставлено со 2 марта из Российской Федерацией на Украину.

645 гуманитарных акций прошли за минувшие сутки на Донбассе, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.