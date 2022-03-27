Военная спецоперация на Украине 27 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 25 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин анонсировал проведение специальной военной операции на Украине. Ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В Кремле неоднократно заявляли, что Москва не собирается оккупировать территории Украины, цель спецоперации - демилитаризация и денацификация.

Россия действует в рамках права на самооборону, прописанного в Уставе ООН, так как расширение НАТО на восток угрожает нашей безопасности. Украинские националисты используют гражданских в качестве живого щита, есть свидетельства массовых расстрелов украинскими неонацистами мирных жителей. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2022 года.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил цели РФ на переговорах с Украиной. По его словам, главная цель - зафиксировать все результаты, на которые направлена специальная военная операция: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов.

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских вооруженных сил в Европе не преследует цели вовлечения в конфликт с Российской Федерацией.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг США в адрес России последует реакция. Кроме того она отметила, что Россия готова договариваться с США по теме диппредставительств.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басуринилы заявил, что ДНР заблокировали группу украинских националистов в промзоне города Мариуполь. Жилые кварталы города в основном освобождены от противника.