Метким выстрелом из РПГ ефрейтор Хисматуллин уничтожил 29 неонацистов

Пошли 32-е сутки спецоперации на Украине. Фото: REUTERS

Пошли 32-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России знакомит читателей «Комсомолки» с наградными листами на военнослужащих, которые заслужили в бою государственные награды.

Мы становимся свидетелями того, как вчерашние победители «Армейских международных игр», «Танкового биатлона», «Авиадартса», «Снайперского рубежа» демонстрируют свое мастерство и мужество в смертельном противоборстве с противником, которому не помогли овладеть воинским искусством даже инструкторы НАТО. Боевые задачи осложнены тем, что нашим бойцам необходимо спасти миллионы мирных граждан Украины, которых украинские националисты удерживают в качестве "живого щита" перед своими позициями.

«Воевать не числом, а умением», - призвал легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал командирам, что «Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам».

К словам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

ВЫСТРЕЛОМ ИЗ РПГ УНИЧТОЖИЛ 29 НЕОНАЦИСТОВ

Ефрейтор Виталий Хисматуллин.

Ефрейтор Виталий Хисматуллин. Фото: Минобороны РФ

«В ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов российские военнослужащие подверглись плотному огню хорошо замаскированной боевой машины пехоты противника. Гранатометчик отделения десантно-штурмовой роты ефрейтор Виталий Хисматуллин, проявляя мужество и героизм, скрытно подобрался к цели и произвел точный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. В результате точного выстрела замаскированная боевая машина пехоты националистов и личный состав, находящийся в ней были уничтожены. Умелые и профессиональные действия ефрейтора Хисматуллина позволили развить наступление российских войск, в результате которого противник отступил, потеряв 29 человек живой силы. При этом подразделение российских десантников потерь не понесло».

ПРИНЯЛИ БОЙ И ВЫШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Капитан Иван Бухаров.

Капитан Иван Бухаров. Фото: Минобороны РФ

«Группа инженерно-штурмовой роты под командованием капитана Ивана Бухарова выполняла задачи по разминированию местности на одном из направлений и попала в тщательно подготовленную засаду националистов. Российские военные приняли бой с превосходящими силами противника. Группа под руководством капитана Бухарова в течение часа отражала нападение националистов до подхода основных сил. Капитан Бухаров в бою проявил выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения националистов. После подхода подкрепления, уничтожив нападающего противника, личный состав группы Бухарова продолжил выполнение задач по разминированию участка местности, чем обеспечил оперативное продвижение российских войск на заданном направлении. При этом группа капитана Бухарова потерь не понесла».

СКОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ ПО СКОПЛЕНИЮ НЕПРИЯТЕЛЯ

Старший лейтенант Владимир Шапхаев.

Старший лейтенант Владимир Шапхаев. Фото: Минобороны РФ

«В период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий начальник аппаратной взвода связи Владимир Шапхаев выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Колонна российских подразделений, в составе которой находился Владимир со своими подчиненными, в районе моста для переправы через реку попала под массированное огневое воздействие со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов, мост, по которому должно было осуществиться выдвижение российских войск в заданный район, был разрушен, в результате чего российские подразделения оказались фактически зажаты противником. Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего лейтенанта Владимира Шапхаева, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по возведению понтонной переправы через реку, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Шапхаева поврежденные линии связи были восстановлены, что позволило отразить атаку противника и обеспечить оперативное возведение переправы для продвижения российских войск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны РФ вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Военнослужащим вручены 9 орденов «Мужества». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Также сегодня в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства – 2 медали «За Отвагу» и 6 орденов «Мужества».

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

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