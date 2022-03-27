Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 марта 2022 года: Зеленский критикует европейских союзников, а деньги западных инвесторов заморожены в РФ

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 марта 2022 года Фото: REUTERS

А ЗА КОГО ВЕНГРИЯ?

Президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнее неудовлетворение позицией Венгрии в ситуации с проводимой на Украине спецоперации России. Напомним, что Будапешт раньше выступил против расширения антироссийских санкций на энергетику и запретил поставки оружия Украине через свою территорию.

- Мы не украинцы, не русские - мы венгры... На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии", - ответил на претензии президента Зеленского премьер-министр Венгрии Орбан.

А ХЕРСОН ЧЕЙ?

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил утром субботы, что ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня к исходу дня.

День закончился, но, как и следовало ожидать, ничего подобного так и не произошло. Впрочем, украинцы могут этого и не знать, потому что все телеканалы транслируют одну картинку и сообщают одинаковые новости. Вполне возможно, что на украинском ТВ могут даже показать парад ВСУ в Херсоне.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ, НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА - ТАМ

Вполне ожидаемое и логичное продолжение получила история с минированием ВМСУ прибрежных вод возле Одессы. Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что в результате сильного шторма мины сорвало с минрепов, и они отправились в свободное плавание в неизвестном направлении. Бывший адмирал турецкого флота буквально накануне о безответственности украинского флота, который решил заминировать воды Черного моря. И вот в субботу утром в проливе Босфор был замечен предмет, похожий на морскую мину. Ею этот предмет и оказался. Судоходство через Босфор пришлось приостановить на время, которое потребовалось турецким морякам, чтобы устранить угрозу. В результате власти Турции были вынуждены запретить выход рыбакам на промысел в темное время суток.

ПРИБАЛТЫ ПОМОГАЮТ, ЧЕМ И КАК МОГУТ

В Литве министр экономики выразил крайнюю озабоченность появлением в торговых сетях республики водки с этикеткой в цветах украинского флага и с контуром острова Змеиный со слоганом "Слава Украине!" и прочей украинской патриотической символикой. По мнению министра, дизайн этой водки будут только мотивировать беженцев, поведение которых, как считают уже многие литовцы, и так не является образцом для подражания, употреблять алкоголь.

Департамент по контролю за наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Литвы начал по этому поводу свое расследование.

А министр образования соседней Латвии объявила, что со следующего года дети украинских беженцев начнут обучение в школах на латышском языке. Потому что он государственный, как на Украине – украинская мова. И ни на какое преподавания на других языках, в том числе, на родном украинском, эти дети рассчитывать не могут. Кстати, известная украинская нацистка Ирина Фарион, как оказалось, крайне недовольна тем, что украинские беженцы в Польше говорят на русском языке "путинскою мовою".

В КРЫМ ПОТЯНУЛИСЬ РОССИЙСКИЕ БАНКИ

Вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что новые санкции благотворно повлияли на отношение крупных российских банков к Крыму. Они начали готовиться к приходу на полуостров. По ее словам, одна из системообразущих кредитных организаций - «Промсвязьбанк» (ПСБ) - намерен начать кредитование крупных крымских предприятий уже в 2022 году

- Есть хорошие новости: к нам заходит серьезный системообразующий банк – ПСБ. Переговоры между руководством республики и руководством банка пройдут на следующей неделе. Приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности, – заявила Кивико. - Нам всем предстоит серьезная работа, поскольку появляется серьезный, системный и большой банк. От того, что в Крыму появятся дополнительные банковские учреждения, все только выиграют.

В РОССИИ СТРАШНО ЖИТЬ?

Западные издания продолжают кормить своих читателей настолько увесистой "клюквой", что им уже впору соревноваться с украинскими изданиями. Так, например, журналисты итальянской Corriere della Sera так описали жизнь в столице России: "Никаких кредитных карт, все соцсети закрыты, из супермаркетов исчезает сахар, кофе стоит в три раза дороже. Прощайте иностранные модные бренды. Инфляция съест все сбережения".

Ну что, москвичи, узнали свое бытие? И не москвичи, кстати, тоже.

А буквально вчера украинское издание "Страна.уа" сообщило, что в России не действуют карты Visa и Mastercard. Пришлось даже сегодня проверить специально и убедиться, что врут в очередной раз.

ДЕНЬГИ ВАШИ – СТАЛИ НАШИ

Банк России запретил выводить из РФ деньги иностранных инвесторов, чьи государства заморозили российские резервы. Как следует из комментариев российского Центробанка, эта мера стала зеркальным ответом на заморозку российских активов в этих странах на сопоставимые суммы.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Военнослужащие из Южной Осетии прибыли в Донбасс для участия в российской спецоперации, сообщил президент республики Бибилов.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что сегодня Киев получил дополнительные обещания от США по расширению сотрудничества в области обороны.

"Газпром" осуществляет транзит российского газа через украинскую ГТС в максимальном объеме по контрактным обязательствам.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.