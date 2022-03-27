3 простых вещи, которые позволят сделать утро менее стрессовым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие из нас каждое утро просыпаются с единственной мыслью: «Боже, за что мне это все!». Большинство включает режим повтора звонков на будильнике. А потом в спешке и нервотрепке, срываясь на домашних, пытаемся все успеть и ничего не забыть. Можно ли снизить уровень утреннего стресса? На этот вопрос на портале Medium.com отвечает писатель, блогер Даршак Рана, давно интересующийся вопросами улучшения качества жизни.

Вот какие советы дает он, исходя из своего опыта. «Эти простые вещи сотворили чудеса с моим утренним настроем», - признается автор.

1. «Не буди вторую половинку!»

Конечно, было бы правильнее написать «просыпайтесь пораньше», признается автор. Но сам же продолжает: «Я знаю, что вы слышали это много-много раз. Но как бы ни старались проснуться пораньше, ничего не получается».

Дело в том, что современный городской человек и так нередко недосыпает, так как ложится непростительно поздно. Отрывать от сна еще как минимум полчаса – просто непростительно для организма. И у Даршака Рана для нас есть более реалистичный совет: «не будить свою вторую половинку, как только откроешь глаза». И нет, речь не о муже или жене.

«Не проверяйте свой смартфон — первое, что каждый хочет сделать, это проверить все уведомления, прочитать электронные письма и начать отвечать на них.

Настрой и спокойствие смываются в унитаз с помощью этой вынужденной деятельности, вызывающей беспокойство», - советует писатель.

Вместо этого: как только спустите ноги с постели, вставайте и уходите из спальни. Не оставайтесь там даже на 5 минут, чтобы застелить постель (это можно сделать и после завтрака). Не давайте себе слабину, иначе рука сама потянется к телефону. Тем более, у нас в России гораздо больше поводов зависнуть в интернете, решив пять минут посвятить изучению новостей. И хорошего настроения они добавят вряд ли. Так что не берите в руки телефон по меньшей мере, пока не позавтракаете.

Кстати, из спальни следуйте на кухню. Выпейте стакан воды. Затем потянитесь всем телом. Поделайте разминку, растяжку, несколько упражнений из йоги – не нужно устраивать себе тренировку до усталости. 10 минут для приведения тела в бодрое состояние достаточно.

После завтрака вполне можно будет пойти и застелить свою постель.

2. Утро – не время для выбора.

Каждый раз, принимая какое-то решение, мы расходуем свою энергию и переключаем на выбор свое внимание.

Что я надену?

Что я буду есть на завтрак и обед?

Что должны не забыть дети и муж?

Какие продукты предстоит купить вечером, возвращаясь с работы?

Это самые трудоемкие дела / решения, которые необходимо выполнить утром. Выбор того, что съесть, отнимает больше времени, чем прием пищи. Решение о том, что надеть, отнимает больше умственной энергии, чем вы думаете.

Придется, все-таки, внедрить привычку все выборы сделать накануне вечером.

- Узнайте прогноз погоды (накануне он уже точный) и разложите/вывесите на видное место комплект одежды, в котором завтра выйдете из дома.

- упакуйте ссобойку с обедом, пусть постоит в холодильнике ночь.

- Решите, что есть на завтрак. Какие-то блюда можно приготовить заранее, и, настоявшись, они только вкуснее. Если заранее готовить не получится, хотя бы отмерьте продукты, которые понадобятся. Заодно сразу поймете, если чего-то не хватает.

- Заправьте кофемашину или замените фильтры на кофеварке, чтобы не тратить на это с утра даже полминуты.

- Посмотрите на календарь: нет ли завтра-послезавтра важных дат - дней рождения, годовщин свадьбы близких родственников и друзей.

Когда вы начнете планировать свое утро загодя, сразу увидите плюсы:

- Это экономит ваше время по утрам.

- Это избавляет от необходимости беспокоиться из-за опоздания на работу.

- У вас меньше шансов забыть важные вещи утром.

- Вам не нужно беспокоиться о пятнах и складках на одежде, неполированной обуви и т.д.

- Вы не добавляете нежелательного стресса по утрам.

К тому же, положа руку на сердце, так у вас меньше времени останется вечером на блуждания по интернету и бесконечные сериалы. С ними слишком уж легко потерять счет времени и опомниться, что пора спать, глубоко за полночь. Тогда утро точно насмарку.

3. Спите достаточно!

От того, выспитесь ли вы, зависит, будет ли ваше утро беспокойным или нет. Когда вы хорошо отдохнете, вы сможете мыслить более ясно и больше сосредоточиться на своих повседневных задачах, а это значит, что ваше утро пройдет намного спокойнее и быстрее.

Конечно, легко написать, гораздо сложнее сделать. По опросам, почти половина россиян признались, что за последний месяц стали спать хуже. И по щелчку пальцев эту проблему не решить. Но, по крайней мере, мы можем принять меры, которые повысят шансы на полноценный глубокий сон. Вот что советует автор:

- Сделайте свою спальню непроглядно темной. Используйте шторы блэк аут (такая маркировка будет на ценнике или упаковке штор, они не пропускают солнечный свет и даже белым днем способны устроить мрак в комнате).

- проветрите спальню, подкрутите термостат на батареях, если есть, чтобы температура в комнате была не выше +21 градус, а лучше даже ниже.

- Выпейте стакан воды перед сном.

- Никакого кофеина во второй половине дня.

- Никакой еды за 3 часа до сна.

- Отложите работу, даже срочную, как минимум за 2 часа до сна – мозгу нужно успеть переключиться с рабочих задач на отдых.

- Отложите смартфон как минимум за час до сна.

- Примите теплую (но не горячую) ванну.

- Прочитайте 5-10 страниц книги (лучше бумажной), чтобы вызвать сон.

Поверьте, внеся даже эти небольшие изменения в свой образ жизни, вы сделаете огромный шаг к тому, чтобы сделать свой день более спокойным и продуктивным.