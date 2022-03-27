Израилю предрекают социальные протесты

Уже этим летом в стране начнется волна протестов, связанных с дороговизной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции «Кахоль-Лаван» в израильском парламенте Эйтан Гинзбург уверен, что уже этим летом в стране начнется волна протестов, связанных с дороговизной жизни, вопросы которой нынешними властями не решаются.

– Наше правительство провалилось во всем, что касается решения проблемы дороговизны жизни и жилья. Каждый министр работает сам по себе, – заявил Гинзбург.

Парламентарий убежден, что причиной неудовлетворительной деятельности правительства, частью которого является и возглавляемая им фракция, является отсутствие четкой и единой политики по преодолению проблем.

– 13-процентный рост цен на жилье за один год – это нечто невообразимое. Нет никаких сомнений, что летом здесь начнутся социальные протесты, – возмущен депутат.

По его мнению, вопросами жилья в стране должен заняться непосредственно премьер-министр, поскольку все попытки подчиненных ему министров хоть как-то наладить ситуацию ни к чему не привели.

В то же время министр финансов Авигдор Либерман недавно озвучил благоприятный прогноз, согласно которому жилье в Израиле в этом году подорожает всего на 7%, а не на 13%, как в прошлом году, передает Ynet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израильтянка случайно узнала: муж, с которым она недавно разошлась, стал миллионером

Теперь она требует долю от его состояния (подробности)