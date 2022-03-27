Рост цен на нефть и газ оставил Нигерию без электричества

Нигерия - ведущий добытчик сырой нефти в Африке. Но в стране нефть только добывается, а нефтеперерабатывающих заводов для ее переработки в бензин практически нет Фото: REUTERS

За последние восемь дней Нигерия пережила два тотальных блэкаута - 210-миллионное население этой страны в течение нескольких часов сидело без света.

В Нигерии полностью или частично остановлены более десятка электростанций. Многие жители пытаются решить проблему с помощью электрогенераторов, но поскольку они работают на бензине, то это неминуемо приводит к очередям на заправках и повышению цен на топливо.

Президент страны Мухаммаду Бухари обратился к населению и пообещал, что в самые кратчайшие сроки решит проблему. Но сделать это не так уж и просто: цены на газ и нефть растут каждый день. К примеру, стоимость дизельного топлива за несколько дней выросла в 3 раза.

- Нигерия - ведущий добытчик сырой нефти в Африке. Но в стране нефть только добывается, а нефтеперерабатывающих заводов для ее переработки в бензин практически нет. Мы импортируем большую часть электроэнергии, цена на которую также подвержена рыночным колебаниям, - оправдываются в правительстве.

Проблему усугубляет также и то, что линии электропередачи в Нигерии находятся в крайне плачевном состоянии, а спрос на электричество превышает возможности его производства и импорта, передает FranceInfo.

Из-за проблем с электричеством многие компании останавливают производство и отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. А для страны, треть населения которой живет в условиях крайней нищеты, кризис сродни вымиранию.

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