Суд лишил эмира Дубая права воспитывать детей

Эмир Дубая, шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский суд, занимающийся бракоразводным процессом эмира Дубая Мохаммеда Аль-Мактума и его супруги принцессы Хайи, принял решение, что отец не будет иметь права встречаться со своим 10-леним сыном и 14-летней дочерью наедине, а также не сможет существенно влиять на процесс их воспитания.

Постановление судьи Эндрю Макферлейна возлагает всю ответственность за воспитание детей на их мать. По словам Макферлейна, его решение продиктовано желанием оградить детей от эмоционального и психологического вреда, который наносило насилие эмира в отношении своей жены.

Служитель Фемиды убежден, что каждое обращение принцессы Хайи к Аль-Мактуму по вопросам воспитания Зайеды и Джалилы давало бы возможность эмиру проявлять свою власть, передает middleeasteye.

Мохаммед Аль-Мактум и Хайя бинт аль-Хусейн, к слову единокровная сестра короля Иордании Абдаллы II, вступили в брак в 2004 году. Спустя 15 лет, в 2019 году, стало известно, что сбежавшая от супруга вместе с детьми принцесса находится в Лондоне. По информации СМИ, причиной для бегства младшей жены эмира стали подозрения со стороны мужа в супружеской неверности.