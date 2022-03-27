В Израиле прошел митинг в поддержку России

Граждане Израиля вышли, чтобы высказать свою поддержку народу Российской Федерации

В Тель-Авиве на площади Габима состоялся пророссийский митинг – граждане Израиля с флагами России, Израиля, СССР и ДНР вышли, чтобы высказать свою поддержку народу Российской Федерации в условиях непрекращающейся травли русских в США и странах Евросоюза.

В последнее время Израиль часто становится ареной проведения различных акций – среди жителей Земли Обетованной много выходцев из всех республик, входивших некогда в состав Советского Союза, в том числе, и из России, и с Украины.

Например, в Нетании, городе с населением около 220 тысяч человек, в субботу одновременно прошло два митинга – пророссийский и проукраинский. Как шутят в израильских соцсетях по этому поводу: победила полиция, не давшая встретиться митингующим.

Согласно опросам, почти две трети израильтян поддерживают решение своего правительства о неполном присоединении страны к санкциям против России, меньшая часть населения хотела бы ужесточения отношений с РФ.

В то же время, за прием беженцев с Украины вне зависимости от национальности высказалось менее половины участников опроса, а вот евреям, бегущим из Незалежной, считают необходимым помогать подавляющее число респондентов.

И еще один интересный результат опроса, проведенного Израильским институтом доверия: 9 из 10 опрошенных израильтян уверены, что украинский конфликт учит тому, что каждая страна может полагаться лишь на себя вне зависимости от участия в различных военно-политических блоках.

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