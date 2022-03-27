Андрей Малахов выходит в эфир с новым телепроектом: никаких скандалов и глянцевых звезд – только разговоры о семье и песни

Андрей Малахов теперь в эфире с авторским телешоу не только вечером в субботу, но и вечер воскресенья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

27 марта в шесть вечера у Андрея Малахова премьера. Теперь по воскресеньям Малахов два часа в эфире с новым телепроектом. Популярный телеведущий в студии с гостями будет много общаться, а приглашенные еще и петь, и танцевать. От некоторых композиций и сам Малахов на записи телепроекта пустился в пляс. Название у передачи семейное – «Песни от всей души».

Заставка нового шоу

Учитывая стабильно высокие рейтинги субботнего проекта «Привет, Андрей!», Малахов с командой запустили новое телешоу, которое по формату похоже на удачный проект. И время эфира такое же — вечер выходного дня. В программе «Песни от всей души» в телевизионной студии за одним большим столом Андрей Малахов собирает новых героев: талантливых людей – самородков, популярных в народе исполнителей. Телезрители подустали от одних и тех же «глянцевых звезд» в студиях телешоу, а у Малахова будут свежие лица простых людей и артистов с историями – о семьях, детях, мечтах и жизни не только в столице, а в разных регионах страны.

В перерывах разговоров по душам – будут петь и хиты, и народные песни. И истории в этом проекте будут звучать понятные телезрителям – о настоящей жизни, а не глянцевые звездные – часто они придумывают сюжеты ради рейтингов и поддержания репутации, да и образ жизни богатых и знаменитых не всем понятен. Но главное – петь будет хорошо, и что большая редкость на ТВ – вживую.

На съемках телешоу Андрей пустился в пляс с героями передачи

Команда шоу так презентует проект: «Андрей говорит «привет» в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь». Будут и эстрадные песни, и народные – под гармонь. Такое сопровождение на ТВ – что и в караоке ехать не надо, можно петь и плясать дома. Малахов даже танцевал под «Загадочная русская душа до чего же ты хороша». На первый выпуск проекта в гости пришел отлично поющий актер Евгений Дятлов: «Я вообще в восторге! Чудные голоса!»

Телепроект «Песни от всей души» на телеканале «Россия» по воскресеньям в 18.00.